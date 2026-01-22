“Agradece que te puse un 5”: El tenso cruce de Cata Days y Raquel Argandoña en Fiebre de Baile - Chilevisión

La participante no dejó pasar los comentarios de la jurado durante su evaluación, generándose un intercambio de palabras que tensionó el ambiente.

Cata Days protagonizó un tenso cruce en vivo con Raquel Argandoña en Fiebre de Baile, luego de la evaluación de la jurado en la noche de eliminación.

Todo ocurrió cuando Argandoña calificó la presentación de la influencer, quien deslumbró al ritmo de la canción Volare de Gipsy Kings.

La performance generó opiniones divididas entre los miembros del jurado, siendo Raquel la más dura en su calificación.

"Hoy día tuviste un problema en el lift, lo disimulaste, pero yo lo noté. En esta instancia decisiva debo considerar el alto nivel en que está la competencia. Para mí y solo para mí (...) hay otros participantes que logran mayor solidez y presencia escénica", planteó la comunicadora.

Finalmente, la jurado evaluó a la creadora de contenidos con nota 5.

El cruce de Cata Days y Raquel Argandoña en Fiebre de Baile

Luego de la evaluación, Cata Days respondió a los comentarios de Raquel Argandoña. "Yo creo que tengo una presencia escénica muy buena, pero si es su opinión, la respeto", señaló.

Sin embargo, Raquel no dejó pasar la respuesta de la influencer: "Catalina, si yo comparo tu propuesta con la que hizo Coté Quiroz, solamente cumpliste esta noche".

"Pero somos personas diferentes", precisó de inmediato Cata, a lo que Argandoña contestó: "Por eso, yo evalúo solamente lo que veo en la pista, nada más".

La participante no se quedó ahí y emplazó a la evaluadora: "Ahora estás comparando presentaciones con personas que ya ni siquiera están", apuntó, en referencia a Quiroz, quien renunció al programa hace unos días.

"Obviamente, estamos en una recta final y tengo que evaluar el nivel en que están los participantes. Es mi opinión", insistió Argandoña.

"Siento que te estás contradiciendo un poco", dijo la concursante, tensionando aún más la situación. "No voy a polemizar con los participantes, agradece que te puse un 5", sentenció Raquel.

Revisa el momento acá: