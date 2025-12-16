“Lo estaba ocultando, pero...”: Claudio Valdivia contó la verdad del “romance” con Kel que destapó Raquel Argandoña - Chilevisión

La jurado aprovechó la emotiva presentación del participante en aquadance para desclasficar un desconocido amorío que tuvo con su hija. "Casi fue yerno mío", confesó en el programa.

Hasta las lágrimas llegó Claudio Valdivia en su esperado regreso al aquadance en Fiebre de Baile, pues vale recordar que el participante ya había practicado esta disciplina en la temporada de 2012 del programa.

"Cuando vi bailar a la Princesa Alba dice wow, qué lindo, qué artístico. Soy un privilegiado de disfrutar nuevamente este baile, que mucho tiempo estuvo desaparecido, eso me emociona", expresó al término de su presentación, visiblemente emocionado.

La reacción del bailarín no pasó desapercibida y desató un interrotagorio de parte del jurado, en concreto, de Raquel Argandoña, quien decidió ahondar en el sentir de Valdivia tras la interpretación de Tal Vez de Ricky Martin en el agua.

La inesperada confesión de Raquel Argandoña

"Claudio, muy linda la canción que te tocó, no sé si te representa... es muy romántica", lanzó la evaluadora, dejando entrever algún episodio familiar entre ella y el concursante.

El entrenador deportivo hizo eco de las declaraciones y contestó: "Sí, en aquella época yo encontré el amor y ese amor tuvo un hijo. Y al momento de mi separación esta canción estaba representando un poco la situación".

"Lo estaba ocultando pero siempre he dicho que a Raquel no le voy a ocultar nada", añadió, a lo que Argandoña replicó: "La emoción que vimos era por eso. ¿Ves que te conozco?".

En eso, Diana Bolocco intervino y quiso despejar cualquier duda: "¿Qué tanto lo conoces?", preguntó. ¿Qué contestó La Quintrala? "Casi fue yerno mío. Nunca pasó nada, no alcanzó".

Lejos de negarlo, Valdivia asintió e incluso entregó desconocidos detalles de un fallido romance que tuvo hace más de una década con su hija, Kel Calderón.

"Fue antes de encontrar el amor. La verdad es que lo intenté, por el año 2011 tuvimos algunos contactos con su hija pero no pasó nada, no se concretó nada", sinceró. "¿No te pescó la Kel?", dijo Bolocco. "No me pescó", confirmó el bailarín.