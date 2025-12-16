Llantos, “cara a cara” y despedidas: Lo mejor del regreso del Aquadance a Fiebre de Baile tras 13 años - Chilevisión

Un intenso capítulo se vivió anoche en el estelar de baile de Chilevisión. La recordada disciplina volvió luego de más de una década y dio paso a emotivos momentos en la pista.

La noche del miercóles fue una para recordar en la historia de Fiebre de Baile: La famosa y recordada disciplina de Aquadance volvió con éxito a la televisión chilena después de 13 años de ausencia en las pantallas.

Los espectadores, que por meses pidieron el regreso en redes sociales, premiaron al capítulo con su audiencia y el programa lideró en sintonía con un promedio de 598 mil espectadores, superando a los otros canales en su horario.

La primera presentación acuática fue de Princesa Alba y Claudio Valdivia, quienes fueron los mejor evaluados por el jurado. Por otro lado, María José Quiroz y Francisco Reyes Cristi quedaron en zona de riesgo, al obtener los puntajes más bajos.

Emotiva despedida de Esteban Paredes

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la salida del exfutbolista Esteban Paredes, quien oficializó su renuncia al programa por temas de salud.

El "cara a cara" entre Vasco y Skar

Luego que la tildara de "floja" en un programa de farándula, Skar Labra enfrentó a Vasco y "fijó límites", pues también la había criticado por su tono de voz. El jurado negó tener una "animadversión".

Claudio Valdivia lloró emocionado en aquadance

El entrenador físico emocionó con una emotiva interpretación de Tal vez de Ricky Martin en aquadance, llegando incluso a las lágrimas. Más tarde contaría que pensó en un antiguo amor.

Princesa Alba también lloró tras presentación

La artista rompió en llanto al recibir una nota 10 de parte de los Power Peralta. Según dijo, lo sintió como un reconocimiento a su carrera, trayectoria y a su esfuerzo en el programa.