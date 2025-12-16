 Llantos, “cara a cara” y despedidas: Lo mejor del regreso del Aquadance a Fiebre de Baile tras 13 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienzan los trabajos de la Línea 9 del Metro: Conectará el sur y el centro de Santiago Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones Incendio en San Pedro de Melipilla ha consumido 1.700 hectáreas: Reportan denso humo en Santiago Cristián Campos es vocero de proyecto que tipifica las denuncias falsas como delito “Llevo un saco de dormir”: José Antonio Kast confirma intención de vivir en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/12/2025 17:28

Llantos, “cara a cara” y despedidas: Lo mejor del regreso del Aquadance a Fiebre de Baile tras 13 años

Un intenso capítulo se vivió anoche en el estelar de baile de Chilevisión. La recordada disciplina volvió luego de más de una década y dio paso a emotivos momentos en la pista.

Publicado por CHV Noticias

La noche del miercóles fue una para recordar en la historia de Fiebre de Baile: La famosa y recordada disciplina de Aquadance volvió con éxito a la televisión chilena después de 13 años de ausencia en las pantallas.

Los espectadores, que por meses pidieron el regreso en redes sociales, premiaron al capítulo con su audiencia y el programa lideró en sintonía con un promedio de 598 mil espectadores, superando a los otros canales en su horario.

La primera presentación acuática fue de Princesa Alba y Claudio Valdivia, quienes fueron los mejor evaluados por el jurado. Por otro lado, María José Quiroz y Francisco Reyes Cristi quedaron en zona de riesgo, al obtener los puntajes más bajos.

  • Emotiva despedida de Esteban Paredes

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la salida del exfutbolista Esteban Paredes, quien oficializó su renuncia al programa por temas de salud. 

  • El "cara a cara" entre Vasco y Skar

Luego que la tildara de "floja" en un programa de farándula, Skar Labra enfrentó a Vasco y "fijó límites", pues también la había criticado por su tono de voz. El jurado negó tener una "animadversión".

  • Claudio Valdivia lloró emocionado en aquadance

El entrenador físico emocionó con una emotiva interpretación de Tal vez de Ricky Martin en aquadance, llegando incluso a las lágrimas. Más tarde contaría que pensó en un antiguo amor.

  • Princesa Alba también lloró tras presentación

La artista rompió en llanto al recibir una nota 10 de parte de los Power Peralta. Según dijo, lo sintió como un reconocimiento a su carrera, trayectoria y a su esfuerzo en el programa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025