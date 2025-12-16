 ¿Para dónde se fueron los votos de Parisi? Radiografía al triunfo de Kast y sus nuevos votantes - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna Senapred emite alerta roja y solicita evacuar sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal VIDEO | Kast arremete contra Maduro: “Apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura” ¿Para dónde se fueron los votos de Parisi? Radiografía al triunfo de Kast y sus nuevos votantes “Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/12/2025 15:14

¿Para dónde se fueron los votos de Parisi? Radiografía al triunfo de Kast y sus nuevos votantes

En el sondeo de Pulso Ciudadano se realiza una estimación de cómo se habrían traspasado los votos entre los candidatos desde la primera vuelta hacia José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Publicado por CHV Noticias

Pulso Ciudadano dio a conocer este martes la última versión de su encuesta por las Elecciones 2025, en la que detalló los perfiles de votantes en segunda vuelta.

En el sondeo, que acertó los resultados del balotaje, se hace una estimación de cómo se habrían traspasado los votos entre los candidatos desde la primera vuelta hacia José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Antes del domingo, se especuló que los electores de Franco Parisi (Partido de la Gente), tercera mayoría en los comicios, podían definir la elección.

De acuerdo a Pulso Ciudadano, de los 2,5 millones de personas que optaron por el economista en primera vuelta, un 57,3% se decantó por la opción de Kast y un 42,7% por Jara en segunda vuelta.

En la oposición, la mayoría de los votos de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei —quienes apoyaron al abanderado de Cambio por Chile la misma noche— también respaldaron al presidente electo.

El sondeo arroja que de los 1,6 millones de votantes de Matthei, 3 de cada 4 se inclinaron por el republicano y el restante por la comunista. En el caso de los 1,8 millones de votos de Kaiser, el 96,6% optó por el presidente electo.

Los últimos tres abanderados, Harold Mayne Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, tuvieron resultados disímiles.

Por ejemplo, del bolsón de 150 mil votos de ME-O, el 50,7% se fue a Kast y el 49,3% a Jara, siendo la repartición más estrecha.

En los casos de Artés y Mayne-Nicholls, la mayoría se volcó hacia Jara, configurando un 97,3% y un 78,2%, respectivamente.

Mira acá el detalle:
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025