¿Para dónde se fueron los votos de Parisi? Radiografía al triunfo de Kast y sus nuevos votantes - Chilevisión

En el sondeo de Pulso Ciudadano se realiza una estimación de cómo se habrían traspasado los votos entre los candidatos desde la primera vuelta hacia José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Pulso Ciudadano dio a conocer este martes la última versión de su encuesta por las Elecciones 2025, en la que detalló los perfiles de votantes en segunda vuelta.

Antes del domingo, se especuló que los electores de Franco Parisi (Partido de la Gente), tercera mayoría en los comicios, podían definir la elección.

De acuerdo a Pulso Ciudadano, de los 2,5 millones de personas que optaron por el economista en primera vuelta, un 57,3% se decantó por la opción de Kast y un 42,7% por Jara en segunda vuelta.

En la oposición, la mayoría de los votos de Johannes Kaiser y Evelyn Matthei —quienes apoyaron al abanderado de Cambio por Chile la misma noche— también respaldaron al presidente electo.

El sondeo arroja que de los 1,6 millones de votantes de Matthei, 3 de cada 4 se inclinaron por el republicano y el restante por la comunista. En el caso de los 1,8 millones de votos de Kaiser, el 96,6% optó por el presidente electo.

Los últimos tres abanderados, Harold Mayne Nicholls, Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, tuvieron resultados disímiles.

Por ejemplo, del bolsón de 150 mil votos de ME-O, el 50,7% se fue a Kast y el 49,3% a Jara, siendo la repartición más estrecha.

En los casos de Artés y Mayne-Nicholls, la mayoría se volcó hacia Jara, configurando un 97,3% y un 78,2%, respectivamente.

