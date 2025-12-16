 “Me acaban de escupir”: Dani Ride acusó presunto ataque homofóbico en plena calle de Santiago - Chilevisión
16/12/2025 15:52

“Me acaban de escupir”: Dani Ride acusó presunto ataque homofóbico en plena calle de Santiago

A través de un video, el cantante y exparticipante de Top Chef VIP aseguró que un hombre lo escupió mientras caminaba por el centro de la capital.

Publicado por CHV Noticias

Durante este martes, el cantante Dani Ride denunció un supuesto ataque homofóbico en pleno centro de Santiago.

El músico dio a conocer esta compleja situación a través de un video en Instagram, que grabó minutos después de lo sucedido.

"Me acaban de escupir en la calle, en la cara, literal escupo en la cara. ¿Por qué? De la nada, porque sí, porque me veo como me veo de seguro, ¿no? Imbéciles de mier..., cómo se les ocurrió votar una hue... tan tonta", señaló.

El exparticipante de Top Chef VIP detalló que "un enfermo que estaba gritando w... evangélicas me escupió mientras caminaba por la calle".

"En verdad odio menospreciar e irrespetar lo que opine el resto, aunque sea distinto a lo que pienso, pero: Si matan a algún gay, a un trans, a un indígena, será por culpa de quienes votaron por el odio", cerró.

Tras la publicación, artistas y figuras del espectáculo han solidarizado con el cantante. El grupo musical Supernova, Botota Fox, Karla Melo, Trinidad Cerda y Mike Milfort dejaron algunos comentarios.

Mira el video acá:

