VIDEO | Kast arremete contra Maduro: “Apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura” - Chilevisión

16/12/2025 15:58

El presidente electo conversó con la prensa en medio de su visita a Argentina y definió sus lineamientos de cara a los cambios que espera implementar en materia de migración.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El presidente electo José Antonio Kast habló este martes con la prensa tras la extensa reunión que mantuvo con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante su visita al país vecino.

El futuro mandatario habló sobre sus propuestas de colaboración en materia migratoria y en especial sobre la situación de Venezuela y el plazo que él mismo dio para que quienes estén en condición irregular dejen el país. 

Nosotros no somos capaces de hacer magia. Hemos sido muy claros en señalar el plazo que queda hasta que yo jure como presidente, y lo que hemos señalado es que aquellas personas en situación irregular, prófugas de la justicia y abusando de los cargos públicos, una vez que eso ocurra van a cambiar las condiciones”, explicó. 

Kast acusó "narcodictadura" en Venezuela

Por otra parte, José Antonio Kast acusó que Nicolás Maduro se “robó” las recientes elecciones en Venezuela y que “él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudopresidente, por lo tanto esto requiere un acuerdo internacional”.

Ante la consulta sobre una eventual intervención y el rol del país, señaló que “apoyo cualquier situación que termine con una narcodictadura. Nosotros no podemos intervenir porque somos un país pequeño, pero que somos víctima del terror que implica una dictadura”.

“Somos claros en esto: No vamos a intervenir en una situación como esa porque no nos corresponde. Pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotras y a todo Latinoamerica un problema gigantesco”, reiteró. 

