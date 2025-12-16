Ticketmaster revive el ticket físico esta Navidad con entradas coleccionables: Conoce cómo obtenerlas - Chilevisión

La iniciativa permitirá comprar entradas impresas para los shows de Iron Maiden, AC/DC, Chayanne y Alejandro Sanz, con diseños especiales y venta presencial en Santiago.
Ticketmaster anunció una especial campaña navideña que busca devolver la experiencia del ticket físico, permitiendo a los fanáticos adquirir entradas impresas.
La promoción llamada “La magia del ticket físico regresa esta Navidad”, estará disponible hasta el próximo 24 de diciembre.
La iniciativa contempla la venta de entradas físicas para una selección de conciertos de alto impacto, entre ellos:
Cada ticket cuenta con un diseño exclusivo, inspirado en el artista o show correspondiente, transformándose no solo en un pase de acceso, sino también en un objeto de colección para los seguidores.
Como incentivo adicional, cada compra incluye un pack de vasos para brindar en las celebraciones de fin de año, con un máximo de dos vasos por transacción, sujeto a stock disponible o hasta el término de la campaña.
Cabe destacar que la adquisición de estas entradas físicas considera cargo por servicio.
Teatro San Ginés: Mallinkrodt 76, Providencia | 11:00 a 18:00 hrs
Teatro Mori Bellavista: Constitución 183, Providencia | 11:00 a 17:30 hrs
Teatro Mori Parque Arauco: Av. Pdte. Kennedy 5413, Las Condes | 11:00 a 18:00 hrs
Gran Arena Monticello: Ruta Panamericana Sur km 57, San Francisco de Mostazal | 14:00 a 22:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Iquique: Av. Arturo Prat Chacón 2755 | 14:00 a 21:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Temuco: Av. Alemania 0945 | 14:00 a 21:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Valdivia: Carampangue 190 | 14:00 a 21:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Coyhaique: Magallanes 131 | 14:00 a 21:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Puerto Varas: Del Salvador 21 | 14:00 a 21:00 hrs
Centro de Eventos Dreams Punta Arenas: O’Higgins 1235 | 14:00 a 21:00 hrs