Inicia venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: Revisa precios, preventa y descuentos - Chilevisión

Ya están disponibles los tickets para la nueva edición del festival internacional que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins.
Al mediodía de este martes comenzó la venta oficial de entradas para el Lollapalooza Chile 2026.
Si bien aún no se conoce el lineup oficial del festival, son miles los fanáticos que prefieren asegurar su ticket con la esperanza de que venga su artista favorito.
En esta nueva edición, la fiesta de la música regresará entre el 13 y 15 de marzo al Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos.
Los precios y los distintos tipos de pases que ya se encuentran disponibles en el sitio web de Ticketmaster.
Los valores son los siguientes:
También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile.