 Inicia venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: Revisa precios, preventa y descuentos - Chilevisión
Minuto a minuto
Conductor pierde control y termina destrozando su auto en cancha de San Pedro de la Paz Persecución en Lo Prado dejó tres detenidos: Delincuentes dispararon y chocaron a Carabineros Contención y seguridad: Codelco implementó medidas tras retorno de 200 trabajadores a El Teniente
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
12/08/2025 12:06

Inicia venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: Revisa precios, preventa y descuentos

Ya están disponibles los tickets para la nueva edición del festival internacional que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins.

Publicado por CHV Noticias

Al mediodía de este martes comenzó la venta oficial de entradas para el Lollapalooza Chile 2026

Si bien aún no se conoce el lineup oficial del festival, son miles los fanáticos que prefieren asegurar su ticket con la esperanza de que venga su artista favorito.

En esta nueva edición, la fiesta de la música regresará entre el 13 y 15 de marzo al Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos

Comienza venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026

Los precios y los distintos tipos de pases que ya se encuentran disponibles en el sitio web de Ticketmaster.

Los valores son los siguientes: 

    Pase tres días

    • Early bird: $168.800 
    • Preventa 1: $264.800 
    • Preventa 2: $280.000 
    • Preventa 3: pronto más información. 

      Pases diarios

      • Preventa 1: $164.700 
      • Preventa 2: pronto más información. 
      • Preventa 3: pronto más información. 

      Pase tres días Lolla Lounge

      • Preventa 1: $588.000 
      • Preventa 2: $694.400
      • Preventa 3: $795.200

      Pase tres días Lolla Platinium

      • Preventa 1: $952.000
      • Preventa 2: $1.075.200
      • Preventa 3: $1.187.200

      También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile.

      Publicidad

      Destacamos

      Noticias

      4 bonos y beneficios del gobierno para personas cesantes en busca de empleo en agosto 2025

      Lo último

      Lo más visto

      La desconocida declaración de conserje que puede dar un vuelco al crimen del “Rey de Meiggs”

      Según asegura la defensa del imputado Wilson Verdugo, este testimonio cuestiona la teoría de la Fiscalía sobre una millonaria deuda como presunto móvil del crimen de José Felipe Reyes.

      12/08/2025

      “Una jugarreta”: Revelan giro total que tendría “avergonzada” a Raquel Argandoña tras denuncia de robo

      El periodista Sergio Rojas aseguró que hubo un vuelco en el caso, pues señaló que el reloj apareció y no en el avión donde la panelista de farándula acusó que fue robado.

      12/08/2025

      36 disparos en minutos: Hombre fue asesinado en balacera en La Pintana

      Según detallaron desde Carabineros, la víctima falleció tras ser abordada por un grupo de desconocidos y mantenía antecedentes policiales.

      12/08/2025

      “Intentaron destruirme”: Steffi Méndez busca enfrentar al padre de su hijo ante la justicia sueca

      A través de Instagram, la influencer radicada en Estocolmo afirmó que "en los últimos meses se han difundido rumores e imágenes equivocadas de quién soy y por lo que he pasado".

      12/08/2025