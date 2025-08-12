Inicia venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: Revisa precios, preventa y descuentos - Chilevisión

Ya están disponibles los tickets para la nueva edición del festival internacional que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins.

Al mediodía de este martes comenzó la venta oficial de entradas para el Lollapalooza Chile 2026.

Si bien aún no se conoce el lineup oficial del festival, son miles los fanáticos que prefieren asegurar su ticket con la esperanza de que venga su artista favorito.

En esta nueva edición, la fiesta de la música regresará entre el 13 y 15 de marzo al Parque O'Higgins tras cuatro años en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Comienza venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026

Los precios y los distintos tipos de pases que ya se encuentran disponibles en el sitio web de Ticketmaster.

Los valores son los siguientes:

Pase tres días

Early bird : $168.800

: $168.800 Preventa 1 : $264.800

: $264.800 Preventa 2 : $280.000

: $280.000 Preventa 3: pronto más información.

Pases diarios

Preventa 1 : $164.700

: $164.700 Preventa 2 : pronto más información.

: pronto más información. Preventa 3: pronto más información.

Pase tres días Lolla Lounge

Preventa 1 : $588.000

: $588.000 Preventa 2 : $694.400

: $694.400 Preventa 3: $795.200

Pase tres días Lolla Platinium

Preventa 1 : $952.000

: $952.000 Preventa 2 : $1.075.200

: $1.075.200 Preventa 3: $1.187.200

También existe un 20% de descuento disponible para los clientes que compren con Cenco Malls y Banco de Chile.