“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei - Chilevisión

El presidente electo José Antonio Kast mantuvo una extensa reunión con el presidente argentino, Javier Milei en el país trasandino y luego tuvo una caótica salida de la Casa Rosada, donde discutió con la prensa por situarse en las rejas del recinto, lo que impidió el paso de los adherentes: "Ahora voy a hablar con las personas y en la tarde un tema para solo la prensa", señaló y en esa misma línea agregó: "Ahora quiero saludar a las personas ¡Le pido a la prensa un poco de respeto! Entiendo la labor de la prensa, pero ahora es el momento de los ciudadanos". Finalmente, el mandatario le dio un ultimátum a uno de los periodistas: "Usted tiene que respetar a los ciudadanos con los cuales yo quiero conversar. Si quiere ir, va a estar bien organizada, si no le gusta esa organización, no vaya", cerró.