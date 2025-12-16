 “Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei - Chilevisión
16/12/2025 14:27

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo José Antonio Kast mantuvo una extensa reunión con el presidente argentino, Javier Milei en el país trasandino y luego tuvo una caótica salida de la Casa Rosada, donde discutió con la prensa por situarse en las rejas del recinto, lo que impidió el paso de los adherentes: "Ahora voy a hablar con las personas y en la tarde un tema para solo la prensa", señaló y en esa misma línea agregó: "Ahora quiero saludar a las personas ¡Le pido a la prensa un poco de respeto! Entiendo la labor de la prensa, pero ahora es el momento de los ciudadanos". Finalmente, el mandatario le dio un ultimátum a uno de los periodistas: "Usted tiene que respetar a los ciudadanos con los cuales yo quiero conversar. Si quiere ir, va a estar bien organizada, si no le gusta esa organización, no vaya", cerró.

