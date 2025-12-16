Senapred emite alerta roja y solicita evacuar sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal - Chilevisión

Tres viviendas fueron consumidas por la llamas y hay cinco personas damnificadas. En el combate del fuego se encuentran trabajando cuerpos de Bomberos de 13 comunas de la región Metropolitana.

Un gran incendio forestal está afectando a San Pedro de Melipilla, región Metropolitana. El siniestro ha consumido más de 1.600 hectáreas y corre peligro de propagación.

Hasta el momento, el fuego arrasó dos viviendas habitadas, una casa desabitada y una bodega en San Pedro de Melipilla y cinco personas damnificadas.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que en el lugar se encuentran cuerpo de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Ñuñoa, Puente Alto, La Granja, Villa Alhué, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina y Maipú,

Además, brigadas Conaf y equipos aéreos como helicópteros y aviones se encuentran asistiendo en el combate del fuego.

Llamado a evacuación

En horas de la tarde, Senapred emitió alerta roja para la comuna de San Pedro de Melipilla y solicitó evacuar los sectores de Quilamuta y Lo Encañado, Comuna de San Pedro, región Metropolitana.

El incendio forestal se encuentra activo y en combate y, según la información de Conaf, ha consumido un total de 1.667 hectáreas.