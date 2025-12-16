 Senapred emite alerta roja y solicita evacuar sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienzan los trabajos de la Línea 9 del Metro: Conectará el sur y el centro de Santiago Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones Incendio en San Pedro de Melipilla ha consumido 1.700 hectáreas: Reportan denso humo en Santiago Cristián Campos es vocero de proyecto que tipifica las denuncias falsas como delito “Llevo un saco de dormir”: José Antonio Kast confirma intención de vivir en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/12/2025 16:31

Senapred emite alerta roja y solicita evacuar sectores de San Pedro de Melipilla por incendio forestal

Tres viviendas fueron consumidas por la llamas y hay cinco personas damnificadas. En el combate del fuego se encuentran trabajando cuerpos de Bomberos de 13 comunas de la región Metropolitana.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un gran incendio forestal está afectando a San Pedro de Melipilla, región Metropolitana. El siniestro ha consumido más de 1.600 hectáreas y corre peligro de propagación.

Hasta el momento, el fuego arrasó dos viviendas habitadas, una casa desabitada y una bodega en San Pedro de Melipilla y cinco personas damnificadas.

Según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que en el lugar se encuentran cuerpo de Bomberos de San Pedro, Melipilla, Curacaví, Ñuñoa, Puente Alto, La Granja, Villa Alhué, Conchalí, Paine, Talagante, Tiltil, Colina y Maipú,

Además, brigadas Conaf y equipos aéreos como helicópteros y aviones se encuentran asistiendo en el combate del fuego.

Llamado a evacuación

En horas de la tarde, Senapred emitió alerta roja para la comuna de San Pedro de Melipilla y solicitó evacuar los sectores de Quilamuta y Lo Encañado, Comuna de San Pedro, región Metropolitana.

El incendio forestal se encuentra activo y en combate y, según la información de Conaf, ha consumido un total de 1.667 hectáreas

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025