“Está pololeando con otra niña”: Daniela Aránguiz confirmó quiebre entre Jorge Valdivia y Maite Orsini - Chilevisión

16/12/2025 15:55

“Está pololeando con otra niña”: Daniela Aránguiz confirmó quiebre entre Jorge Valdivia y Maite Orsini

Las declaraciones de Aránguiz se dan tras una entrevista que se le hizo a Maite Orsini donde se le preguntó si son reales los rumores de que pretende ir a vivir al extranjero.

Publicado por CHV Noticias

Este martes Daniela Aránguiz causó revuelo tras asegurar que Jorge Valdivia estaría en una nueva relación amorosa, confirmando así el quiebre amoroso definitivo entre el exfutbolista y Maite Orsini.

La situación se dio luego de que se entrevistara a la diputada por su presente y ella respondiera que se está esforzando mucho para poder hacer posible un viaje al extranjero en el que pueda estudiar.

¿Jorge Valdivia tiene una nueva relación?

En el último capítulo de Sígueme, el entrevistador de Orsini analizó sus dichos y señaló: "Me da la impresión de que ella sigue en una relación, disculpando, Daniela, que tú estés acá presente".

En esa misma línea, Aránguiz arremetió: "¿Por qué te tengo que disculpar? Si yo estoy separada hace 4 años, Jorge tiene el derecho de estar con quien está, yo estoy pololeando hace seis meses".

Finalmente, Daniela Aránguiz lanzó la bomba y reveló: "Yo que tengo una relación muy linda de familia con él, yo tengo entendido que Jorge está pololeando con otra niña, o que está saliendo con otra niña, así que yo creo que por ahí no pasa nada", cerró.

