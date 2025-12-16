 “¿En serio dijo eso?”: Carla Jara respondió con todo a Daniela Aránguiz tras acusaciones de infidelidad - Chilevisión
16/12/2025 12:43

“¿En serio dijo eso?”: Carla Jara respondió con todo a Daniela Aránguiz tras acusaciones de infidelidad

Aránguiz había dicho que Jara fue infiel a una pareja con Francisco Kaminski y este hombre incluso había comprado una casa para vivir con ella.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Carla Jara respondió con todo a Daniela Aránguiz, luego de que la panelista la acusara de haberle sido infiel a una pareja con Francisco Kaminski.

Dentro de sus declaraciones, Aránguiz también expuso que este hombre tenía una familia cuando conoció a Jara e incluso habría comprado una casa en Chicureo para vivir con ella, pero lo habría dejado por el animador.

¿Qué dijo Carla Jara?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Camilísima se contactó con Jara, quien aseguró: "Sorprendida ¿En serio dijo eso? ¡Qué terrible! Solo te puedo decir que no es verdad, jamás me he metido en una relación, como tampoco he perdonado una infidelidad".

En esa misma línea, la comunicadora se molestó y sentenció: "En todo caso ¿No hay una persona más interesante para que hablen? Es que es verdad, todas las semanas lo mismo ¡Qué agotadores!".

Finalmente, los panelistas criticaron la respuesta de Jara, acusándola de “vender” constantemente aspectos de su vida privada.

Publicidad

