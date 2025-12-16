 Hoy: Estos son los trabajos de Aguas Andinas que dejarán sin suministro a clientes en Santiago - Chilevisión
16/12/2025 13:00

Aguas Andinas anuncia corte de servicio en 5 comunas de Santiago

En esta oportunidad, los cortes de agua se prolongarán por varias horas, incluso hasta entrada la noche. A continuación, revisa las áreas afectadas y los horarios.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la empresa Aguas Andinas llevará a cabo trabajos programados en la región Metropolitana que provocarán importantes cortes de suministro.

A través de su sitio web, la compañía detalló cuáles son los sectores que sufrirán la interrupción parcial durante la jornada. Este martes 16, en total, serán seis distribuidos en 5 comunas: Quinta Normal, San Joaquín, Peñalolén, La Granja y La Florida.

Cinco sectores de Santiago estarán sin agua hasta la noche: Revisa áreas afectadas y horarios

  • Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 14:30 horas. Detalle: sector sin agua.

  • San Joaquín: desde las 15:30 hasta las 21:30 horas. Detalle: ampliación de redes.

  • Peñalolén: desde las 15:00 hasta las 21:00 horas. Detalle: corte programado.

  • La Granja: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas. Detalle: falla de matriz.

  • La Florida: desde las 15:00 hasta las 23:00 horas. Detalle: conexión nuevas urbanizaciones.

  • La Florida: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. Detalle: falla de matriz.

