Hoy: Estos son los trabajos de Aguas Andinas que dejarán sin suministro a clientes en Santiago - Chilevisión

En esta oportunidad, los cortes de agua se prolongarán por varias horas, incluso hasta entrada la noche. A continuación, revisa las áreas afectadas y los horarios.
Este martes, la empresa Aguas Andinas llevará a cabo trabajos programados en la región Metropolitana que provocarán importantes cortes de suministro.
A través de su sitio web, la compañía detalló cuáles son los sectores que sufrirán la interrupción parcial durante la jornada. Este martes 16, en total, serán seis distribuidos en 5 comunas: Quinta Normal, San Joaquín, Peñalolén, La Granja y La Florida.
En esta oportunidad, los cortes de agua se prolongarán por varias horas, incluso hasta entrada la noche. A continuación, revisa las áreas afectadas y los horarios.