¿Ya la escuchaste? Soulfia se unió al álbum debut de POLI y estrenaron la canción “Sin Sentido” - Chilevisión

16/12/2025 13:29

¿Ya la escuchaste? Soulfia se unió al álbum debut de POLI y estrenaron la canción “Sin Sentido”

El álbum Ballena Rosa, donde aparece la colaboración con Soulfia, se estrenó el pasado 11 de diciembre y "Sin Sentido" ya es una de las tres canciones más escuchadas por el público.

Publicado por CHV Noticias

El pasado jueves, la artista argentina Poli sorprendió al público al estrenar su álbum debut "Ballena Rosa" en el que cuenta con una colaboración con Soulfia.

La canción se titula "Sin Sentido" y es una obra pop que combina sensibilidad, imágenes oníricas y un sonido fresco con proyección regional. Actualmente, se posiciona en el Top 3 de los tracks más escuchados del álbum.

Poli y Soulfia se unen en "Sin Sentido"

El lanzamiento está disponible en todas las plataformas digitales y posee una estética influenciada por artistas referentes como Ariana Grande y Doja Cat con el que POLI pretende formar un lenguaje propio dentro del pop latino contemporáneo.

La colaboración de Soulfia en "Sin Sentido" aporta una química vocal que le permite al oyente entrar en un plano emocional distinto y nace de una experiencia íntima.

POLI estaba de viaje por la costa de Argentina, cuando comenzó a soñar reiteradamente que nadaba en un mar azul profundo junto a una ballena y cuando regresó le contó esta situación a FABRO, productor del single. Juntos transformaron ese sueño en una pieza pop.

“Anoche soñé contigo, te vi en un jardín de rosas… nadando con una ballena rosa”, dice parte de la canción que también sirvió como pieza clave para la construcción del imaginario del álbum que combina fantasía con emoción.

POLI confesó admirar el timbre vocal y la personalidad de Soulfia, quien se sumó de inmediato a la colaboración apenas escuchó la maqueta. Mientras ella grabó sus voces desde Chile, el videoclip fue filmado en México y al igual que el resto del álbum, cuenta la historia de una artista que atraviesa etapas de crecimiento, búsqueda y consolidación.

Finalmente, la artista argentina confesó que quería “que esta canción reflejara la belleza de un sueño y la sutileza del amor. Es una pieza importante dentro de Ballena Rosa, y Soulfia le dio exactamente la luz que necesitaba”, cerró.

Revisa la publicación de Instagram:

