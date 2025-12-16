Pdte. Boric anuncia importante reforma en Gendarmería tras Operación Apocalipsis - Chilevisión

El mandatario anunció que enviará una reforma constitucional para que Gendarmería sea una institución dependiente del Ministerio de Seguridad Pública.
El presidente Gabriel Boric realizó un punto de prensa en La Moneda tras la Operación Apocalipsis, donde fueron detenidos 44 funcionarios de Gendarmería por actos de corrupción.
Boric anunció que enviará una reforma constitucional para que Gendarmería sea una institución dependiente del Ministerio de Seguridad Pública.
"Esta situación nos obliga a realizar un cambio institucional, he tomado la decisión de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería para separar las funciones de Seguridad Pública de la de Reinserción Social", señaló.
"Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de Seguridad Pública, dependiente de este ministerio, y las competencias de Reinserción Social quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia", agregó.
Por último, el mandatario señaló que espera que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el aspecto político, ya que no ha podido realizarse en otros periodos.