 Ignacia Antonia emocionó con primer video tras convertirse en madre: “Te amo desde el primer segundo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Comienzan los trabajos de la Línea 9 del Metro: Conectará el sur y el centro de Santiago Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones Incendio en San Pedro de Melipilla ha consumido 1.700 hectáreas: Reportan denso humo en Santiago Cristián Campos es vocero de proyecto que tipifica las denuncias falsas como delito “Llevo un saco de dormir”: José Antonio Kast confirma intención de vivir en La Moneda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/12/2025 14:54

Ignacia Antonia emocionó con primer video tras convertirse en madre: “Te amo desde el primer segundo”

A través de redes sociales, la influencer compartió inéditos registros después del nacimiento de Amelia, su hija con el cantante urbano AK4:20.

Publicado por CHV Noticias

Ignacia Antonia se convirtió en madre este lunes tras el nacimiento de Amelia, su hija junto al cantante urbano AK4:20. A través de redes sociales, compartió inéditas imágenes después del parto.

"A lo largo de estos años he tenido el privilegio de cumplir muchos de mis sueños, pero sin duda nada se le acerca a este momento", partió diciendo en un post en Instagram.

Asimismo, la influencer expresó: "Te amo desde el primer segundo que supe que vendrías a este mundo, bienvenida, mi princesa Amelia".

La publicación incluye imágenes del momento en que conoció a su pequeña, sumando más de 1 millón de "me gustas" y miles de comentarios en pocas horas.

"Bienvenida Amelia, qué privilegio ser tan amada", "felicidades, queen", "hermoso momento", "felicidades a los dos", "mucho amor" y "qué felicidad más grande", fueron parte de las reacciones.

Luego, publicó un video en que mostraba distintos momentos de su vida: Desde el lanzamiento de su libro hasta premios como creadora de contenidos.

Al final del reel, aparecen otros registros inéditos del nacimiento de Amelia.

Revisa las publicaciones acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono de Protección 2026: Si cumples este requisito, recibes pagos por 24 meses sin postular

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025