Ignacia Antonia emocionó con primer video tras convertirse en madre: “Te amo desde el primer segundo” - Chilevisión

A través de redes sociales, la influencer compartió inéditos registros después del nacimiento de Amelia, su hija con el cantante urbano AK4:20.

Ignacia Antonia se convirtió en madre este lunes tras el nacimiento de Amelia, su hija junto al cantante urbano AK4:20. A través de redes sociales, compartió inéditas imágenes después del parto.

"A lo largo de estos años he tenido el privilegio de cumplir muchos de mis sueños, pero sin duda nada se le acerca a este momento", partió diciendo en un post en Instagram.

Asimismo, la influencer expresó: "Te amo desde el primer segundo que supe que vendrías a este mundo, bienvenida, mi princesa Amelia".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La publicación incluye imágenes del momento en que conoció a su pequeña, sumando más de 1 millón de "me gustas" y miles de comentarios en pocas horas.

"Bienvenida Amelia, qué privilegio ser tan amada", "felicidades, queen", "hermoso momento", "felicidades a los dos", "mucho amor" y "qué felicidad más grande", fueron parte de las reacciones.

Luego, publicó un video en que mostraba distintos momentos de su vida: Desde el lanzamiento de su libro hasta premios como creadora de contenidos.

Al final del reel, aparecen otros registros inéditos del nacimiento de Amelia.