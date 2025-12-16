Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte” - Chilevisión

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

Cony Capelli actualizó su estado de salud tras publicar una foto en redes sociales siendo inyectada con una serie de medicamentos y dio a conocer si participará este martes del famoso aquadance de Fiebre de Baile.

La participante del estelar partió relatando a través de una serie de historias de Instagram que "ayer antes de ir al ensayo me dolían las amígdalas, pero no me dolían tanto, no me lo tomé como algo importante y después fui donde la chica de la ambulancia y le dije ´¿me puedes ver las amígdalas? Me duelen´ y me dijo que las tenía rojas e inflamadas".

"Me dijeron que tenía una infección muy fuerte"

En esa línea, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile aseguró que "yo igual ensayé, me vine a mi casa después y me sentía muy cansada, no tenía energía en el cuerpo y dije ´necesito tomarme una siesta´ antes de ir al canal, y cuando desperté estaba sudada entera, tenía escalofríos, tercianas y me fui a ver la garganta y me di cuenta de que tenía infección ya, había avanzado muy rápido".

"LLamé a unos paramédicos para que vinieran a mi casa porque no podía manejar y tenía fiebre muy alta y estaba mal, estaba tiritona", continuó Capelli.

"Me miraron las amígdalas y me dijeron que tenía una infección muy fuerte y ´mira, te vamos a inyectar todos esos medicamentos para que mañana te puedas sentir bien´ y yo les dije ´denme lo que fuera, porque yo mañana voy a bailar, quiero bailar y no voy a faltar, así que por favor haz que mañana me sienta bien", agregó.

Cony finalizó asegurando que sí participará en Fiebre de Baile, indicando que a pesar de la infección: "Hoy me siento mejor, sin embargo, mi cuerpo no está bien, pero esto me va a permitir bailar y no perderme el aquadance, porque no me lo quiero perder, porque además es por un respeto a mis compañeros de trabajo, así que no me lo voy a perder y bueno, es un riesgo, lo sé y me gustaría que se me evaluara de la misma manera y todo".