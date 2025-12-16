“Es la segunda vez que me pasa”: Estas fueron las razones de Esteban Paredes para dejar Fiebre de Baile - Chilevisión

Este lunes, el exfutbolista se despidió oficialmente de Fiebre del programa y explicó al público que atraviesa un complejo momento de salud que lo obligó a tomar esta decisión.

Este lunes, Esteban Paredes hizo oficial su retiro de la competencia en Fiebre de Baile y llegó hasta el estudio para explicar al público cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

El exfutbolista reveló que atraviesa un complejo momento de salud que comenzó con alzas de presión arterial y no es la primera vez que vive algo así.

¿Por qué Esteban Paredes abandonó Fiebre de Baile?

"Lamentablemente, es por algo de salud que me tengo que ir (...) Estoy muy apenado. Quería seguir en el programa, pero creo que es primordial la salud ante todo y es por eso que hoy día dejo el programa", confesó Paredes, quien fue vitoreado por el público.

En esa misma línea, reveló que el día en que se ausentó de la competencia, minutos antes sufrió un alza de presión arterial: "Me pasó una vez cuando salí de Colo-Colo, fue en el año 2021 donde también lo pasé bastante mal. Estábamos peleando el descenso esa vez y tantos problemas que teníamos".

"Después de habernos salvado en ese tiempo, me vino todo un bajón, me empezó a dar crisis de pánico, me subió la presión, me tuve que ir a la clínica de urgencias y esa vez llegue con 190 pulsaciones. Fue algo de verdad muy heavy y esta es la segunda vez que me pasa", admitió el goleador histórico del fútbol chileno.

En esta oportunidad, el exfutbolista confesó que hubo una mezcla de malos hábitos de sueño, carga excesiva de trabajo, horarios laborales muy intensos y a ello se le sumó la competencia en Fiebre de Baile.

"El ámbito de la televisión es mucha pega (...) el cuerpo me avisó, así que creo que lo mejor es dejar la competencia", comentó el exjugador, quien finalmente concluyó: "Agradezco una enormidad al canal que me dio la oportunidad de hacer algo diferente. Creo que lo pasé excelente, muy muy bien".

