“Lo perdí todo...”: Pamela Leiva sorprendió al confesar complejo momento personal - Chilevisión

16/12/2025 09:13

“Lo perdí todo...”: Pamela Leiva sorprendió al confesar complejo momento personal

En una reciente entrevista, la comediante se sinceró respecto a su presente e indicó que los "últimos años han sido intensos".

Publicado por CHV Noticias

Pamela Leiva compartió una serie de reflexiones respecto a su vida personal y de las decisiones que ha debido tomar en el último tiempo. 

En una reciente entrevista con la revista Sarah, la comediante hizo un repaso de su presente, reveló haber tenido una ruptura amorosa y comentó las complicaciones que la llevaron a no tener hijos. 

"Perdí el único embarazo que tuve y ahí entendí que no quería ser mamá", indicó.

Pamela Leiva se confiesa respecto a su soltería 

Durante la conversación, la puentealtina confesó haber atravesado por una ruptura amorsa.

Si bien hace un tiempo hizo pública una relación con alguien en Brasil, ahora comentó estar "solita, soltera, solterísima, y sin ganas de nada". 

En la misma línea agregó que "han sido años super intensos, con muchos proyectos, y una relación requiere tiempo y dedicación que hoy prefiero poner en mí".

"Yo, por andar detrás de hombres, lo perdí todo y ahora tengo la oportunidad de trabajar pensando en mi vejez, en mis sueños", indicó Leiva.

"Estar soltera para mí es volver a mí, enfocarme en mí, porque soy mi mejor proyecto", cerró. .

