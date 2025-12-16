ACTUALIZACIÓN | Reportan más de 7 mil clientes sin luz en la RM: Estas son las comunas afectadas - Chilevisión

La información confirmada durante la mañana de este martes por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) indica que son ocho las comunas de la Región Metropolitana que presentan fallas en el servicio.

Lo anterior, luego de que en la tarde de este lunes se registrara un apagón que afectó al casco histórico de Santiago.

De acuerdo al organismo, son ocho las comunas que presentan fallas en el servicio, siendo La Florida y Santiago las más afectadas.

Más de 7 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

En su última actualización, la SEC comunicó que 7.016 clientes no cuentan con suministro eléctrico mientras se desarrollan los trabajos para restablecerlo: