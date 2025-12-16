 De celulares a uso de baño para relaciones sexuales: El listado completo de precios que gendarmes cobraban a reos - Chilevisión
16/12/2025 10:01

De celulares a uso de baño para relaciones sexuales: El listado completo de precios que gendarmes cobraban a reos

Los delitos que imputa el Ministerio Público son cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde hay 44 funcionarios detenidos.

Esta madrugada se realizó la "Operación Apocalipsis", donde 44 gendarmes fueron detenidos por actos de corrupción, en diferentes centros penitenciarios del país, aunque principalmente en Santiago 1. 

Los delitos que imputa el Ministerio Público son cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, donde los funcionarios son indagados por facilitar la distribución de drogas en el penal y el ingreso de celulares, alimentos y alcohol, así como permitir el acceso de visitas indocumentadas que se reúnen con miembros de organizaciones delictuales.

También hay varios civiles entre los detenidos, principalmente trabajadores de las cárceles, quienes hacían llegar los "encargos" a los reos. 

La lista de precios de gendarmes de Santiago 1 

Ciper indicó que en este negocio participaban gendarmes que trabajaban directamente con los internos, donde ocultaban las especies entre sus prendas o pertenencias. 

El citado medio también dio a conocer la tarifa que tenían los funcionarios de Gendarmería en este ilícito negocio. 

  • Ingreso de personas indocumentadas: $60.000.
  • Uso del baño para relaciones sexuales: $15.000. 
  • Cambio de módulo: $100.000
  • Un kilo de carne tipo huachalomo: $60.000
  • Una palta: $10.000
  • Tarro de atún desmenuzado: $5.000
  • Un kilo de arroz: $20.000
  • Dos paquetes de tallarines + dos salsas: $50.000
  • Teléfono celular: $350.000 a $400.000
  • Cargador de celular: $50.000
  • Chip telefónico: $15.000
