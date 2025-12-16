 VIDEO | Nuevos ataques en el Pacífico: EE.UU. bombardea lanchas y mueren ocho personas - Chilevisión
16/12/2025 11:17

VIDEO | Nuevos ataques en el Pacífico: EE.UU. bombardea lanchas y mueren ocho personas

La información fue confirmada y difundida a través de la cuenta de X del Comando Sur, quienes detallaron que fueron tres las embarcaciones destruidas.

Publicado por CHV Noticias

Continúa la tensión en el Pacífico Oriental luego de que se reportara un nuevo ataque de Estados Unidos a tres embarcaciones que habrían estado operadas por narcotraficantes.

El ataque forma parte del operativo "Lanza del Sur" y de acuerdo a lo informado por el propio Comando Sur en su cuenta de X, murieron ocho tripulantes.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, comenzó en el post. 

EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico Oriental 

En la publicación, el organismo de defensa indicó que "las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico". 

Asimismo, detallaron que tras el ataque "un total de ocho narcoterroristas hombres murieron: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera”.

