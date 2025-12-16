 VIDEO | Kast y Milei posan con motosierra tras reunión en Argentina: “Si hay una buena noticia...” - Chilevisión
16/12/2025 19:20

VIDEO | Kast y Milei posan con motosierra tras reunión en Argentina: “Si hay una buena noticia...”

El presidente electo sostuvo un encuentro con el mandatario argentino y llamó la atención al aparecer con la icónica motosierra, en una cita que calificó como “muy buena” y marcada por gestos políticos.

Publicado por CHV Noticias

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo este lunes una reunión en la Casa Rosada con su par argentino, Javier Milei, encuentro que dejó imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Tras la cita, Kast destacó el momento político que atraviesa la región y afirmó que “si hay una buena noticia es que la libertad avanza en toda Latinoamérica”, frase que pronunció mientras posaba junto al mandatario argentino sosteniendo la motosierra, símbolo del gobierno de Milei.

El líder argentino, en tanto, lo recibió con entusiasmo en el despacho presidencial, donde se le escucha decir: “¡Qué triunfazo!".

Desde el entorno trasandino se informó que Milei felicitó a Kast por su victoria en la segunda vuelta presidencial, donde se impuso a la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. A la salida del encuentro, el futuro mandatario chileno calificó la reunión como “muy buena” y aseguró que hubo coincidencias en diversos temas de la agenda regional.

Por su parte, el video fue publicado a través del mandatario trasandino en sus redes, acompañando el registro con la descripción "Viva la libertad carajo!".

Mira el video a continuación:

