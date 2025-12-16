Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones - Chilevisión

En el marco de la Operación Apocalipsis, 44 gendarmes y 22 civiles fueron detenidos por, presuntamente, pertenecer a una red de corrupción que facilitaba el ingreso de elementos prohibidos a varios centros penales del país. Desde Santiago 1 y el penal San Joaquín construyeron un imperio que expandió sus redes en casi todas las cárceles de Chile y que les habría dejado ganancias de más de $6 mil millones de pesos. Según la investigación, los funcionarios de Gendarmería tenían lista de precios para cobrar por el ingreso de los artículos.