 Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones - Chilevisión
Minuto a minuto
Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones Incendio en San Pedro de Melipilla ha consumido 1.700 hectáreas: Reportan denso humo en Santiago Cristián Campos es vocero de proyecto que tipifica las denuncias falsas como delito “Llevo un saco de dormir”: José Antonio Kast confirma intención de vivir en La Moneda VIDEO | Diputada Consuelo Veloso acusó a Miguel Ángel Becker por acoso y hostigamiento en plena sesión
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
16/12/2025 22:33

Así ingresaban encomiendas a la cárcel: Red de corrupción en Gendarmería generó ganancias de más de $6 mil millones

En el marco de la Operación Apocalipsis, 44 gendarmes y 22 civiles fueron detenidos por, presuntamente, pertenecer a una red de corrupción que facilitaba el ingreso de elementos prohibidos a varios centros penales del país. Desde Santiago 1 y el penal San Joaquín construyeron un imperio que expandió sus redes en casi todas las cárceles de Chile y que les habría dejado ganancias de más de $6 mil millones de pesos. Según la investigación, los funcionarios de Gendarmería tenían lista de precios para cobrar por el ingreso de los artículos.

Lo más visto

VIDEO | Testigo de asalto a pareja intervino y mató a delincuente en La Cisterna

Una pareja que retiró una importante suma de dinero de una sucursal bancaria fue abordada por un grupo de delincuentes, momento en que un hombre sacó su arma y la usó en contra del conductor del auto donde se movilizaba el grupo.

16/12/2025

“Les pido respeto”: La caótica salida de José Antonio Kast de la Casa Rosada tras reunión con Milei

El presidente electo se molestó con la prensa y mantuvo una discusión al ver que las cámaras no dejaban pasar a los adherentes al frontis del palacio de gobierno argentino.

16/12/2025

Cony Capelli actualiza su estado de salud y revela si bailará o no en el aquadance: “Una infección fuerte”

La participante del estelar dio detalles de su estado de salud tras publicar una historia que preocupó a sus seguidores, asegurando que a pesar de eso, si bailará en el aquadance.

16/12/2025

“Algunos ganan $20 millones”: Gendarme detalló cómo operaban funcionarios detenidos por red de corrupción

Un gendarme conversó con el matinal de Chilevisión Contigo En La Mañana, donde reveló cómo operaban la red de corrupción dentro de Santiago 1.

16/12/2025
Publicidad