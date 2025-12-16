“Llevo un saco de dormir”: José Antonio Kast confirma intención de vivir en La Moneda - Chilevisión

El futuro mandatario habló de sus intenciones instalarse a vivir en el palacio de gobierno, considerando que su casa queda a más de una hora. “Yo no pido lujos, no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama", aseguró.
El presidente electo José Antonio Kast confirmó su intención de ir a vivir a La Moneda una vez que comience su periodo presidencial, el próximo 11 de marzo de 2026.
El próximo mandatario de Chile conversó con la prensa en medio de su visita a Argentina para reunirse con el presidente Javier Millei.
“Hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda. Han habido discusiones respecto de si uno puede vivir en un momento histórico. Yo le puedo decir que ya hay dentro del palacio mucha gente que vive ahí, partiendo por la guardia de palacio”, confirmó.
Sobre la logística y las necesidades para el trasladado, José Antonio Kast declaró que “no tengo problemas en dormir en el tercer piso, pero si puedo llevar mi cama, mi comedor y todas mis cosas, porque hay toda una discusión de que no puedo mover nada. Bueno, no muevo nada pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad”.
En ese sentido y con respecto a la razón detrás de su elección señaló que “se llama la casa de La Moneda y es históricamente donde han vivido los Presidentes de la República. Yo vivo a más de una hora de La Moneda, no voy a arrendar una casa especial para generarle más gasto al Estado”.
“Yo no pido lujos, no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama y soy capaz de muchas cosas, soy autosuficiente“, agregó.
Por otra parte, el presidente electo destacó con con esto pretende dar “una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy no tenemos holgura fiscal y si yo comienzo a un lugar y a gastar en mí, creo que no corresponde”.
De todas formas, aclaró que sus hijos no viven no viven con él, por lo que de concretarse la mudanza solo lo contemplaría a él y a su esposa, María Pía Adriasola.