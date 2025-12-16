Psiquiatra fue condenado a 20 años de prisión por femicidio de matrona en Arica - Chilevisión

El médico fue condenado por provocar la muerte de una matrona de 35 años, quien era su conviviente en diciembre de 2022 tras una agresión que le provocó un traumatismo encéfalo craneano.

La Corte Suprema confirmó la pena de 20 años de presidio efectivo en contra de Ricardo Yévenes, psquiatra acusado del femicidio de su conviviente, Fabiola Vargas.

El hecho ocurrió en diciembre de 2022, cuando el sujeto mató a la matrona de 35 años en la ciudad de Arica.

El 20 de diciembre de 2024 el Tribunal Oral de Arica dictó prisión para el médico. Sin embargo, posteriormente la defensa presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema.

Psiquiatra fue detenido este martes

Ricardo Yévenes fue detenido este martes por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y fue puesto a disposición del tribunal para comenzar a cumplir su pena.

La indagatoria estableció que días previos al 20 de diciembre de 2022, el acusado agredió a la víctima en reiteradas oportunidades, provocándole múltiples contusiones en la cabeza, tórax y extremidades superiores e inferiores.

El día del crimen, cuando la víctima y el acusado se encontraban al interior de una vivienda ubicada en el poblado de San Miguel de Azapa, el psiquiatra agredió a la mujer provocándole un traumatismo encéfalo craneano.

Producto de las lesiones la víctima quedó en riesgo vital y posteriormente tuvo una falla multiorgánica que le ocasionó la muerte en el Hospital Juan Noé dos días después.