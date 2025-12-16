 ¿Era su fan? Inna Moll revela la verdad detrás de comentada foto junto a Rai Cerda - Chilevisión
16/12/2025 17:33

Inna Moll revela la verdad detrás de foto junto a Rai Cerda: “Él sigue hablando del tema”

La Miss Universo Chile puso fin a los rumores sobre un supuesto romance pasado con Raimundo Cerda, aclarando que la fotografía que se viralizó como “prueba” de la relación fue simplemente una imagen que él le pidió tomarse con ella.

Publicado por CHV Noticias

Inna Moll rompió el silencio sobre la foto junto a Raimundo Cerda, la cual supuestamente confirmaba una supuesta relación ocurrida años atrás.

Hay que recordar que hace unos días Cuco cerda, hermano del ex chico reality, insinuó que ambos habrían tenido una relación más allá de la amistad, mostrando como prueba la foto de la influencer junto al ex Gran Hermano Chile.

"La foto está porque fue una foto fan"

En esa línea, la actual Miss Universo Chile asistió al podcast Cállate y escucha, donde fue consultada por el registro, momento en que señaló: "Yo no sé qué está pasando, por qué siguen hablando del tema, y lo encuentro heavy porque hasta él sigue hablando del tema".

"La foto está porque fue una foto fan. Él se tomó una foto conmigo, me acuerdo de la situación porque obviamente es una persona que no pasa desapercibida, pero se tomó una foto cuando estaba en la nieve, yo estaba grabando", continuó respondiendo la influencer.

Inna finalizó asegurando tajantemente que: "Cuando iba camino al auto se tomó la foto conmigo. Esa es la realidad y hasta ahí nomás llega. Yo tampoco quiero jugar a la farándula, yo no estoy para eso".

