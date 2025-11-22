 FOTO | Cuco Cerda reveló antiguo romance entre Inna Moll y Rai Cerda: “Estuvo...” - Chilevisión
22/11/2025 10:22

FOTO | Cuco Cerda reveló antiguo romance entre Inna Moll y Rai Cerda: “Estuvo...”

Cuco Cerda sorprendió al destapar que la actual Miss Universo Chile fue pareja de su hermano Rai, incluso mostró una foto inédita durante un programa de televisión.

Publicado por CHV Noticias

Cuco Cerda sorprendió al público al revelar que Inna Moll, actual Miss Universo Chile, mantuvo una relación en el pasado con su hermano Rai Cerda.

El influencer destapó la historia durante su participación en el programa Noche de Suerte de TV+, donde comenzó señalando:

"Aprovecho de felicitar a la Inna, que la conozco hace un par de años... Te felicito por tu participación. Encuentro que estabas para mucho más que el Top 12, pero la belleza es subjetiva y ahí deciden los jueces".

Inmediatamente, Claudia Schmitd lo interrumpió indicándole: "Ahora que lo dices, ¿por qué no nos cuentas altiro que era tu cuñada?".

"No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera, pero...", respondió Cerda.

"Si tú quieres ser la próxima Miss Chile..."

En ese momento el conductor Joaquín Zimdecker comentó: "No lo sabíamos hasta el día de hoy. Esto es un golpe".

"Es decir, hay 8 mil millones de personas en el mundo, de las cuales 4 mil millones son mujeres. Rai estuvo dos veces con una de las 12 mujeres más guapas del mundo y tenemos la prueba", continuó el conductor.

En ese momento, el programa exhibió fotos antiguas de Raimundo: primero junto a Inna Moll y, posteriormente, de su relación con Emilia Dides, romance que se hizo público hace años en Rojo.

Cuco bromeó al respecto y finalizó indicando: "Ya sabes ya: si tú quieres ser la próxima Miss Chile, ya sabes con quién tienes que conversar".

Mira la foto de Inna Moll y Rai Cerda a continuación:

