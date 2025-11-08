 “Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | El comentado saludo de pdte. Boric a Javier Milei en Bolivia: No se levantó de su asiento Contraloría abre investigación por millonarios aportes del Gobierno a ONG Trekan Es una joven madre: Confirman identidad de cuerpo encontrado calcinado en fosa de San Vicente ¿Aún lo utilizas? Expresidente del Banco Central propone eliminar billete de $20 mil “¡El que raya, paga!”: Municipio de Puerto Montt detuvo y multó a hombre por rayados en la calle
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/11/2025 11:36

“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género

La pareja publicó un video donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

Publicado por CHV Noticias

Durante estos días Emilia Dides y Sammis Reyes han sido blanco de críticas luego de publicar un video dando a conocer el sexo de su bebé.

La pareja realizó un video con apoyo de Inteligencia Artificial, en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves azules y rosadas vuelan sobre ellos y por los pasillos del lugar.

El registro, que termina en color rosado, actualmente alcanza los 4,7 millones de reproducciones y cerca de 300 mil me gustas.

"Yo jurando que era un comercial"

Si bien el video cuenta con múltiples felicitaciones por parte de familiares y amigos de la pareja, muchos de los seguidores criticaron la forma en que dieron a conocer la noticia, señalando que parecía una "publicidad de perfume".

"Ego en su máxima expresión", "se ve bueno el comercial del perfume", "me quedo con la sencillez de Joaquín Méndez", "que cringe el comercial","yo jurando que era un comercial",  fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

Hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro confirma romance con reconocida influencer

La pareja oficializó su relación a través de un video en el que ambos aparecen caracterizados como los protagonistas de la película Rapunzel.

08/11/2025

“No la tengo tan...”: Karla Melo realizó potente descargo en medio de tratamiento contra el cáncer

La actriz se encuentra en la fase final del tratamiento que incluye un ciclo de 15 radioterapias; sin embargo, trajo consigo una carga emocional que Melo decidió compartir con sus seguidores en sus redes sociales.

08/11/2025

“Después de 15 años”: Francoise Perrot reveló cuánto paga Edmundo Varas por pensión alimenticia

La exfigura televisiva aseguró que Varas comenzó a pagar el mínimo establecido por la ley luego de 15 años sin hacerlo.

08/11/2025

“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género

La pareja publicó un video donde ambos aparecen recorriendo un laberinto completamente blanco, mientras aves azules y rosadas sobrevuelan el cielo y los pasillos.

08/11/2025