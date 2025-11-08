“Publicidad de...”: Llueven críticas a Emilia Dides y Sammis Reyes tras revelación de género - Chilevisión

La pareja realizó un video con apoyo de Inteligencia Artificial, en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves azules y rosadas vuelan sobre ellos y por los pasillos del lugar.

El registro, que termina en color rosado, actualmente alcanza los 4,7 millones de reproducciones y cerca de 300 mil me gustas.

"Yo jurando que era un comercial"

Si bien el video cuenta con múltiples felicitaciones por parte de familiares y amigos de la pareja, muchos de los seguidores criticaron la forma en que dieron a conocer la noticia, señalando que parecía una "publicidad de perfume".

"Ego en su máxima expresión", "se ve bueno el comercial del perfume", "me quedo con la sencillez de Joaquín Méndez", "que cringe el comercial","yo jurando que era un comercial", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación en redes sociales.

Mira el video a continuación: