 “Me estuviste provocando...”: Vasco destapó tenso momento con Rai Cerda en Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
¿Vivían juntos? Los nuevos detalles que dan un vuelco al caso del supuesto secuestro de joven en Temuco VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años Informe del SML sería clave: Revelan nuevos antecedentes de presunto secuestro con homicidio en Temuco Detienen a hombre que habría colaborado en fuga de 3 reos desde la cárcel de Valparaíso Tenía 20 años y viajó al sur en busca de trabajo: Revelan identidad de joven encontrado muerto en Temuco
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/10/2025 13:25

“Me estuviste provocando...”: Vasco destapó tenso momento con Rai Cerda en Fiebre de Baile

En plena evaluación, Vasco Moulian recordó un desconocido episodio junto a Raimundo Cerda que ocurrió en medio de los comerciales en el estelar de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

El último capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado no sólo por la eliminación de Michelle Carvalho, sino también por un tenso momento entre Vasco Moulian y Raimundo Cerda.

El exjugador de Gran Hermano Chile debió competir en la última jornada para evitar la eliminación y lo hizo al ritmo de una bachata de Prince Royce.

Su presentación recibió opiniones mixtas de los jurados, pero fue la evaluación de Vasco Moulian la que llamó profundamente la atención.

VER MÁS SOBRE RAI EN FIEBRE DE BAILE

"Tenemos que ser honestos: Eres el más tronco de los que vimos hasta el momento", sentenció de entrada el juez.

A continuación, Rai Cerda no ocultó su sorpresa y contestó. Lo hizo, además, haciendo alusión al supuesto conflicto que tuvo con Faloon: "La discusión de ayer fue con Vasco realmente".

La tensión continuó creciendo y quedó en el aire luego de que Diana Bolocco interrumpiera para ir a comerciales, pero fue al regreso que alcanzó su punto más crítico.

El propio Vasco Moulian así lo hizo ver al retorno de la pausa: "Como me estuviste provocando en comerciales... yo quiero contar algo que nadie había hablado".

En ese contexto, el juez comenzó a relatar un desconocido episodio que ambos habrían protagonizado: "Yo antes de ayer caminaba yéndome muy tranquilo y veo (a Rai) y le digo: '¿Qué te pasa?'...".

De pronto, Vasco interrumpe el relato para interpelar a Cerda y decirle de manera desafiante: "¿Sigo o no?", a lo que el concursante, sorprendido, responde que no.

"¿Vamos con la nota o no?", insistió el miembro del jurado, antes de cerrar con un nuevo descargo: "Eso se llama tener códigos en la televisión".

"Estimados, ¿cómo les explico? Rai no baila mejor que nadie de los que pasó anteriormente, pero brilla. Eso se llama star quality, brillar, ser personaje, ponerle empeño", lanzó, calificando su interpretación con un 5.

Mira acá el momento:

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile? Revisa la lista completa

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Vecinos de San Antonio lincharon a sujeto acusado de abuso sexual a niña de 5 años

Vecinos del sector intentaron ingresar a la fuerza a la casa del hombre que fue apuntado por presuntamente cometer la agresión y lo lincharon cuando intentaba escapar del lugar.

23/10/2025

“Hemos sentido apoyo y cariño”: Así fue la masiva y emotiva despedida a Esteban Hermosilla, niño fallecido en Recoleta

El funeral del niño de 12 años que perdió la vida tras el choque que sufrió el furgón que lo trasladaba, se realizó en el Cementerio Parque del Recuerdo.

23/10/2025

“Eso cansa”: Los descargos de Michelle Carvalho y su cruce con Raquel Argandoña tras su eliminación de Fiebre de Baile

La brasileña no convenció al jurado lo que significó su salida del espacio, donde antes tuvo un cruce con parte del jurado. 

23/10/2025

“Vamos a quemarlos”: Atacan en la cárcel a imputados por choque en el que murió niño en Recoleta

El hecho ocurrió cuando reos del módulo donde se encuentran los acusados en el penal Santiago 1 intentaron atacarlos y lanzar fuego a su celda.

22/10/2025