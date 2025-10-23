“Me estuviste provocando...”: Vasco destapó tenso momento con Rai Cerda en Fiebre de Baile - Chilevisión

En plena evaluación, Vasco Moulian recordó un desconocido episodio junto a Raimundo Cerda que ocurrió en medio de los comerciales en el estelar de Chilevisión.

El último capítulo de Fiebre de Baile estuvo marcado no sólo por la eliminación de Michelle Carvalho, sino también por un tenso momento entre Vasco Moulian y Raimundo Cerda.

El exjugador de Gran Hermano Chile debió competir en la última jornada para evitar la eliminación y lo hizo al ritmo de una bachata de Prince Royce.

Su presentación recibió opiniones mixtas de los jurados, pero fue la evaluación de Vasco Moulian la que llamó profundamente la atención.

"Tenemos que ser honestos: Eres el más tronco de los que vimos hasta el momento", sentenció de entrada el juez.

A continuación, Rai Cerda no ocultó su sorpresa y contestó. Lo hizo, además, haciendo alusión al supuesto conflicto que tuvo con Faloon: "La discusión de ayer fue con Vasco realmente".

La tensión continuó creciendo y quedó en el aire luego de que Diana Bolocco interrumpiera para ir a comerciales, pero fue al regreso que alcanzó su punto más crítico.

El propio Vasco Moulian así lo hizo ver al retorno de la pausa: "Como me estuviste provocando en comerciales... yo quiero contar algo que nadie había hablado".

En ese contexto, el juez comenzó a relatar un desconocido episodio que ambos habrían protagonizado: "Yo antes de ayer caminaba yéndome muy tranquilo y veo (a Rai) y le digo: '¿Qué te pasa?'...".

De pronto, Vasco interrumpe el relato para interpelar a Cerda y decirle de manera desafiante: "¿Sigo o no?", a lo que el concursante, sorprendido, responde que no.

"¿Vamos con la nota o no?", insistió el miembro del jurado, antes de cerrar con un nuevo descargo: "Eso se llama tener códigos en la televisión".

"Estimados, ¿cómo les explico? Rai no baila mejor que nadie de los que pasó anteriormente, pero brilla. Eso se llama star quality, brillar, ser personaje, ponerle empeño", lanzó, calificando su interpretación con un 5.

