“Creen que por tener la voz aguda...”: Skarleth Labra y Vasco Moulian vivieron tenso momento en FDB - Chilevisión

La participante cree que existe una especie de “animadversión” hacia su persona por parte del jurado.

El set de Fiebre de Baile vivió un tenso momento este lunes entre Skarleth Labra y Vasco Moulian, luego de que la bailarina declarara que el jurado no la mide con la misma vara durante sus presentaciones.

En esa misma línea, Vasco Moulian aseguró que no tiene ningún tema que resolver con Labra y descartó que exista una especie de “animadversión” hacia ella.

¿Qué dijeron Skarleth y Vasco?

"Dijo que mi voz no era parte del personaje y yo no soy un personaje. Si usted lo es, usted es un personaje, no yo. Discúlpeme”, comenzó diciendo "Skar".

En esa misma línea, agregó: “Siempre he tenido que cruzarme con gente así en estos medios, que creen que por tener la voz aguda no puedo poner límites y marcarlos firmemente y siempre he tenido que ponerme firme ante estas situaciones”.

Al respecto, Moulian respondió: “Si es que le dije algo de la voz, le pido disculpas. Como yo espero que usted me pida disculpas si es que no hablé de su voz".

El jurado de Fiebre de Baile, argumentó que la molestia de Skarleth hacia él, radica en que las calificaciones que pone durante sus presentaciones, son mucho más bajas que el resto del jurado, lo que fue desmentido por la bailarina.

"Yo estoy muy acostumbrada a que usted siempre me ponga malas notas y para mí nunca ha sido malo. Es su postura, su criterio y lo respeto profundamente, pero ni siquiera es eso, es porque usted en varias ocasiones ha dicho que no me esfuerzo igual que mis compañeros", señaló la participante.

Además, complementó: "Que el hecho de estar en la universidad hace que no me esfuerce, e incluso me esfuerzo más que mis compañeros algunas veces. Y no es por competir con ellos, ni mucho menos, simplemente es para explicarle a usted su postura y sus dichos".

Finalmente, Vasco aseguró que "no es necesario" aclarar nada con Labra y la calificó con un 6 por su presentación en el aquadance.

