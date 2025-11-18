Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante - Chilevisión

No han oficializado su relación pero sí llevan meses juntos. De esta forma describió Skarleth Labra en El VAR de Fiebre de Baile su relación con un cantante y exparticipante de Gran Hermano 2.

"Soltera pero no disponible", declaró la bailarina, quien fue interrogada por Juan Pablo Queraltó junto con los panelistas del programa. "Estoy en algo pero todavía no tiene nombre y es mejor así", subrayó.

También conocida como Merenguito, la creadora de contenidos explicó que su decisión surge a raíz de la exposición en redes sociales. "Es mejor decir que una no está disponible pero no tiene nombre", añadió.

Skarleth Labra negó haber sido infiel a Jorge Aldoney

Skarleth también aprovechó la instancia para descartar un rumor que se ha divulgado en plataformas como X y TikTok, pues internautas han especulado que fue infiel durante su relación anterior con Jorge Aldoney.

"Llevo como cuatro meses pero hay mucha gente que piensa que estamos desde hace mucho antes", comenzó aclarando. "Y (dicen) que incluso le fui infiel a mi pareja anterior. Así que no, no le fui infiel a nadie, no soy de esas personas", zanjó.

Por último, recalcó que "creo que hasta el momento estamos bien". "Al principio le dije que no quería nada con nadie, y así fue por mucho tiempo. Me mantuve firme y llegó un día que dije 'ya' y se fue dando de a poco, no sé en qué momento y avanzó".

Sobre una eventual formalización sinceró que "siento que si nos pedimos pololeo algo va a pasar, ya está bien así". "Estoy hace cuatro meses con él y soy muy feliz. Imagínate, ahora voy a llegar a mi casa y va a estar él", concluyó.