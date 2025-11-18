 Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante - Chilevisión
Minuto a minuto
Actualizan estado de estaciones de Línea 1 de Metro tras suspensión de servicio Alerta por incendio en mall chino de Viña del Mar: Llamas se originaron en sector de bodegas Kast conversó con Milei tras elecciones: “Coincidimos en las enormes oportunidades entre Chile y Argentina” Por estafa y apropiación indebida: Justicia condena al “abogado del lujo” tras denuncias de clientes La nueva teoría que lanzó familiar por asesinato de Eduardo Cruz-Coke: Abogada de la exesposa respondió
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
18/11/2025 09:35

Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante

La bailarina e influencer fue interrogada por el panel de El VAR de Fiebre de Baile y sinceró que lleva cuatro meses de relación. Eso sí, aclaró que todavía no está pololeando.

Publicado por CHV Noticias

No han oficializado su relación pero sí llevan meses juntos. De esta forma describió Skarleth Labra en El VAR de Fiebre de Baile su relación con un cantante y exparticipante de Gran Hermano 2.

"Soltera pero no disponible", declaró la bailarina, quien fue interrogada por Juan Pablo Queraltó junto con los panelistas del programa. "Estoy en algo pero todavía no tiene nombre y es mejor así", subrayó.

También conocida como Merenguito, la creadora de contenidos explicó que su decisión surge a raíz de la exposición en redes sociales. "Es mejor decir que una no está disponible pero no tiene nombre", añadió.

Skarleth Labra negó haber sido infiel a Jorge Aldoney

Skarleth también aprovechó la instancia para descartar un rumor que se ha divulgado en plataformas como X y TikTok, pues internautas han especulado que fue infiel durante su relación anterior con Jorge Aldoney.

"Llevo como cuatro meses pero hay mucha gente que piensa que estamos desde hace mucho antes", comenzó aclarando. "Y (dicen) que incluso le fui infiel a mi pareja anterior. Así que no, no le fui infiel a nadie, no soy de esas personas", zanjó.

Por último, recalcó que "creo que hasta el momento estamos bien". "Al principio le dije que no quería nada con nadie, y así fue por mucho tiempo. Me mantuve firme y llegó un día que dije 'ya' y se fue dando de a poco, no sé en qué momento y avanzó".

Sobre una eventual formalización sinceró que "siento que si nos pedimos pololeo algo va a pasar, ya está bien así". "Estoy hace cuatro meses con él y soy muy feliz. Imagínate, ahora voy a llegar a mi casa y va a estar él", concluyó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Lo último

Lo más visto

Aumenta número de turistas fallecidos y desaparecidos en el Parque Nacional Torres del Paine

Personal de Carabineros se encuentra en el Parque Nacional trabajando en las labores de búsqueda del grupo de turistas afectados mientras realizaban el circuito "O".

18/11/2025

“Me retiro”: Gonzalo Cáceres descolocó a Pamela Díaz tras sincera opinión sobre Felipe Kast

El reconocido maquillador no se guardó nada y aprovechó la instancia para hablar sobre la actual relación de "La Fiera" con el senador.

18/11/2025

No eres sólo tú: Confirman caída mundial de X, ChatGPT, Canva y otros sitios tras fallo

La caída tuvo su origen en una falla en Cloudflare, una empresa que protege y acelera el tráfico hacia y desde nubes públicas, nubes privadas, nubes híbridas, entre otras.

18/11/2025

Llevan 4 meses: Skarleth Labra reveló por qué no ha formalizado relación con conocido cantante

La bailarina e influencer fue interrogada por el panel de El VAR de Fiebre de Baile y sinceró que lleva cuatro meses de relación. Eso sí, aclaró que todavía no está pololeando.

18/11/2025
Publicidad