 “Ahora entiendo todo”: Jorge Aldoney descolocó a Jeannette Jara tras revelar inesperado vínculo - Chilevisión
29/10/2025 18:34

“Ahora entiendo todo”: Jorge Aldoney descolocó a Jeannette Jara tras revelar inesperado vínculo

El exjugador de Gran Hermano Chile sorprendió a la candidata presidencial del oficialismo en medio de una entrevista.

Publicado por CHV Noticias

Una inesperada conexión se gestó entre la candidata presidencial Jeannette Jara y el ex chico reality Jorge Aldoney, conocido por su paso por Gran Hermano Chile.

Todo ocurrió durante la visita de Jara al programa conducido por Aldoney en Porcel TV, donde abordó diferentes temáticas de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

En medio de esto, Jorge le reveló a la abanderada del oficialismo: "Mi papá estudió administración pública con usted, en la USACH".

"¿Cómo se llama tu papá?", preguntó la exministra del Trabajo, a lo que el modelo respondió: "Javier Aldoney".

"¡No! Tú eres hijo de Javier... Ahora entiendo todo", reaccionó la candidata, llevándose sus manos a la cara.

Ante esto, Jorge aclaró de plano: "Pero yo salí medio... soy la oveja negra", haciendo alusión a su tendencia política de derecha, que lo transparentó públicamente en el reality show.

Jorge Aldoney sorprendió a Jeannette Jara con inesperado vínculo

Jeannette Jara reveló una particular anécdota que tiene relación con el padre de Jorge.

"¿Te puedo contar algo? Es que con mis compañeros de Administración Pública estábamos en un chat y siempre le echaban tallas al Javier de que tú trabajabas en un reality o programa de farándula, ¿o no?", comentó Jara.

La pregunta generó una risa nerviosa de Aldoney, mientras que los otros panelistas le dijeron que, efectivamente, Aldoney estuvo en el reality show durante varios meses.

"¡No cachaba que eras el hijo de Javier!", cerró Jara, para luego continuar con la conversación.

