 “No hay nada que esconder”: Alessia Traverso contó la verdad tras rumor de romance con Jorge Aldoney - Chilevisión
02/09/2025 16:50

“No hay nada que esconder”: Alessia Traverso contó la verdad tras rumor de romance con Jorge Aldoney

Los exjugadores de Gran Hermano fueron vistos juntos durante un evento deportivo el fin de semana pasado y desataron los rumores de una relación amorosa tras la amistad que surgió en el encierro.

Publicado por CHV Noticias

Alessia Traverso y Jorge Aldoney desataron rumores de un posible romance luego de fueran captados juntos durante el fin de semana y este martes la cantante aclaró la verdad. 

Los exjugadores de Gran Hermano cultivaron una amistad dentro del programa y su cercanía se mantuvo fuera del encierro. 

Ambos asistieron al Open Fight Latam, donde fueron captados disfrutando del evento, lo que fue registrado en una foto compartida en redes sociales por Lucas Crespo. Esto desató los rumores.

La cantante, quien también había confirmado el quiebre de su relación con Pablo González, ahora aclaró su estado sentimental actual. 

La verdad del romance entre Jorge y Alessia

Alessia Traverso rompió el silencio sobre el posible romance con el exMister Chile y descartó todo tipo de relación amorosa. 

Con Jorge somos amigos, siempre fuimos amigos y no vamos a ser nada más que amigos. Volvimos a ser amigos como hace un año, solo que no lo habíamos posteado en RRSS porque sabíamos cómo son los medios de comunicación”, aseguró en conversación con La Hora.

Sobre su cercanía, insistió en que “ya habíamos hablado de que éramos amigos en entrevistas, no hay nada que esconder aquí”.

“Nos vieron ahora porque Lucas Crespo subió una historia y nosotros también, no es que nos hayan pillado en una cita, éramos los tres viendo MMA, nada más. Como siempre, la gente es muy morbosa”, agregó. 

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

