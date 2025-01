“Por primera vez...”: Alessia celebró importante hito con su pololo con romántico mensaje - Chilevisión

La ex Gran Hermano Chile conoció a su actual pareja a través de Tinder, pero posteriormente coincidieron en una fiesta. "Fue la mejor noche de verdad", sinceró.

Un romántico presente es el que está viviendo Alessia Traverso, ex participante de Gran Hermano Chile: Este viernes cumplió un año desde que conoció a su pololo.

La cantante compartió a través de una historia de Instagram un tierno mensaje contando cómo fue el primer encuentro con su actual pareja.

Alessia celebra importante hito con su pololo

La influencer empezó detallando que "Instagram me mostró en recuerdos que exactamente hoy hace un año me vi por primera vez con mi pololo".

"Me salió un video en close friends pasándola increíble, que era muy loco para mí disfrutar en ese momento porque siempre me sentía muy observada y como estaba muy mal emocionalmente no estaba preparada en verdad", agregó Taverso.

En la misma línea, sinceró que "fue la mejor noche de verdad, como que no me importó nada jajajaj mi ansiedad social desapareció y me olvidé del resto. Ese día conectamos de una y bailamos toda la noche, me fui saltando de la emoción a mi casa".

"Y hoy enamorada hasta las pataaas", finalizó.

VER MÁS DE ALESSIA TRAVERSO

La nueva relación de Alessia

La influencer fue consultada por su pareja en un podcast, en donde reveló entre risas que su pareja tiene actualmente 19 años recién cumplidos, pero que lo conoció cuando este ya era mayor de edad.

Alessia también contó que se conocieron a través de Tinder, pero posteriormente coincidieron en una fiesta, y que fue ahí donde inició el cortejo que derivó en una relación formal.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}