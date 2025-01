Arenita reacciona a burlas de Faloon Larraguibel por fuerte episodio que casi le cuesta la vida: “Entre tóxicos...” - Chilevisión

La ex Yingo arremetió contra Faloon y otros famosos por burlarse de su intento de suicidio en 2009.

Natalia "Arenita" Rodríguez alzó la voz y arremetió contra Faloon Larraguibel, esto luego de que la modelo se burlara del accidente que sufrió Arenita en 2009, cuando cayó desde el tercer piso de su departamento en Providencia.

Además de Larraguibel, Botota Fox y otros rostros televisivos participaron del momento, realizando crueles comentarios sobre el complicado momento que atravesó la ex Yingo en ese entonces.

Arenita reacciona a burlas de Faloon Larraguibel

Fue a través de Instagram donde Rodríguez contestó a algunas preguntas de sus seguidores, quiénes querían saber su opinión del tema.

"Pucha, no iba a referirme a esto, pero ya que es la pregunta que más se repite, la verdad es que no me sorprende para nada de ella, se burló antes y sigue haciéndolo más de 15 años después, como una niña de 13 años", señaló la ex Yingo.

“Los demás no sé quiénes son, no me interesan, ellos me conocen, yo no a ellos. Entre tóxicos se llevan bien”, remató.

"Honestamente, no me meto en la vida de nadie, solo vivo la mía, pero ya si me sacan al baile de la nada y más para tratar de humillarme, obvio que me defenderé. Siempre lo hice y siempre lo haré", agregó en otra historia.