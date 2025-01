Laura de la Fuente sinceró postura frente a los comentarios de odio que recibe: “Son personas que...” - Chilevisión

La única hija del actor Cristián de la Fuente y la animadora Angélica Castro se refirió a través de Instagram a los odiosos comentarios que recibe en internet.

Laura de la Fuente habló este jueves sobre los comentarios inapropiados y críticas que recibe a diario en sus redes sociales.

La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro inició una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde contestó la siguiente consulta: "¿Qué opinas del hate (odio) de las personas?".

Laura de la Fuente arremete contra comentarios de odio en su contra

La influencer señaló que: "Mi forma de tomarla en verdad es que, no sé, yo creo que uno muchas veces puede tener rabia guardada, puede estar pasando por un mal momento, cualquier cosa en verdad".

"Siempre que uno pueda identificarlo de una forma más externa es mucho más fácil, creo yo, botarlo a alguien que uno ni siquiera conoce. Por eso, cuando yo recibo el hate, intento no tomármelo personal", agregó.

La universitaria finalizó con: "Siempre lo he dicho, muchas veces son personas que ni siquiera me conocen. Si algún día una amiga me dice que me encuentra mala amiga o uno de mis papás me dice que me encuentra mala hija, ahí sí me preocupa".

