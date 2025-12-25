¿Abren hoy? Los comercios autorizados para funcionar este 25 de diciembre - Chilevisión

Este miércoles rige el feriado irrenunciable de Navidad, por lo que el retail y los supermercados no atenderán público, salvo excepciones definidas por la ley. Conoce a continuación el detalle.

Este 25 de diciembre, rige en todo el país el feriado irrenunciable de Navidad, por lo que supermercados, malls y grandes tiendas deben permanecer cerrados, de acuerdo a lo establecido por la ley.

La normativa obliga a que los recintos que están afectos a esta medida mantengan sus puertas cerradas durante toda la jornada, pudiendo retomar su funcionamiento recién a partir de las 06:00 horas del viernes 26 de diciembre.

No obstante, la legislación contempla excepciones. Algunos servicios y comercios específicos están autorizados a atender público durante este feriado, quedando fuera de la restricción que rige para el retail y los establecimientos de gran tamaño.

Como ocurre en cada feriado irrenunciable, el objetivo de esta medida es resguardar el descanso de los trabajadores, estableciendo claramente qué locales pueden operar y cuáles deben suspender completamente su atención durante Navidad.

Conoce a continuación qué comercios sí pueden abrir en Navidad: