Ojo con el Metro y las micros: Así funcionará el transporte público este 24 y 25 de diciembre - Chilevisión

Hay que tener en consideración que tanto 24 y 25 de diciembre son días con importantes cambio en el flujo de pasajeros, por lo que se debe planificar con anticipación el trayecto.

La Navidad 2025 ya está aquí y en esta fecha el transporte público se vuelve clave para miles de personas que buscan compartir con sus familias o realizar comprar de último minuto.

Para contribuir a planificar mejor los viajes, Metro de Santiago anunció los horarios de funcionamientos en los que operarán para este 24 y 25 de diciembre.

Es importante considerar que en estos días puede variar el flujo de pasajeros, por lo que es fundamental realizar traslados seguros considerando que se trata de una de las jornadas más concurridas del año.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Horario del Metro en Navidad

Este miércoles 24 de diciembre, el Metro de Santiago funcionará en su horario normal, con todas las líneas y estaciones operativas entre las 06:00 a las 23:00 horas.

Para el día jueves 25 de diciembre, que corresponde a un día feriado irrenunciable, el horario del tren subterráneo se verá levemente modificado y operará entre las 07:30 de la mañana hasta el cierre a las 23:00 horas.