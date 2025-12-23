Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre? - Chilevisión

Cadenas de supermercados y sucursales de centros comerciales anunciaron el detalle de sus horarios de funcionamiento para este 24 de diciembre. Revisa acá el detalle.

Quedan pocas horas para la llegada de Navidad y, como cada año, el comercio, incluidos supermercados y centros comerciales, operará con horarios especiales.

No obstante, debes saber que el funcionamiento diferenciado será solo por Nochebuena, el día miércoles 24 de diciembre.

¿La razón? Porque el día siguiente, en Navidad, es feriado irrenunciable y los comercios no pueden abrir sus puertas al público, salvo contadas excepciones.

¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Revisa hasta qué hora funcionarán las cadenas de supermercados y centros comerciales del país el día miércoles 24.

Supermercados

Walmart : Líder hasta las 18:00 horas y Líder Express hasta las 18:30 horas.

: Líder hasta las 18:00 horas y Líder Express hasta las 18:30 horas. Unimarc: Varían por sucursal, pero varía entre 18:30 y 19:00 horas.

Varían por sucursal, pero varía entre 18:30 y 19:00 horas. Tottus : Varían por sucursal, pero en general hasta las 18:30 horas.

: Varían por sucursal, pero en general hasta las 18:30 horas. Jumbo : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Santa Isabel: Hasta las 19:30 horas.

Centros comerciales

Mall Plaza : Varía por recinto (revisa el detalle acá).

: Varía por recinto (revisa el detalle acá). Cenco Malls: Varía por recinto (revisa el detalle acá).

Varía por recinto (revisa el detalle acá). Mall Marina : Hasta las 18:30 horas.

: Hasta las 18:30 horas. Open Plaza : Hasta las 20:00 horas.

: Hasta las 20:00 horas. Parque Arauco: Hasta las 18:00 horas.

¿Qué locales pueden abrir el 25 de diciembre en Navidad?

El día juves 25 de diciembre los supermercados y centros comerciales estarán en su gran mayoría cerrados debido a que es un feriado irrenunciable.

Sin embargo, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, hay algunos comercios que sí pueden abrir en Navidad: