 Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre? - Chilevisión
Minuto a minuto
En qué consiste el corredor humanitario que propone Kast: Se reunió con el presidente de Ecuador Chilena fue detenida por el ICE en EEUU: Estuvo más de 9 meses en situación migratoria irregular Sismo remece a la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Capturan a prófugo que atacó con bomba molotov a vehículo de Carabineros durante el estallido social Emergencia en Litueche: Obligan a evacuar por incendio forestal que amenaza viviendas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/12/2025 11:28

Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Cadenas de supermercados y sucursales de centros comerciales anunciaron el detalle de sus horarios de funcionamiento para este 24 de diciembre. Revisa acá el detalle.

Publicado por CHV Noticias

Quedan pocas horas para la llegada de Navidad y, como cada año, el comercio, incluidos supermercados y centros comerciales, operará con horarios especiales.

No obstante, debes saber que el funcionamiento diferenciado será solo por Nochebuena, el día miércoles 24 de diciembre.

¿La razón? Porque el día siguiente, en Navidad, es feriado irrenunciable y los comercios no pueden abrir sus puertas al público, salvo contadas excepciones. 

¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Revisa hasta qué hora funcionarán las cadenas de supermercados y centros comerciales del país el día miércoles 24

Supermercados

  • Walmart: Líder hasta las 18:00 horas y Líder Express hasta las 18:30 horas.
  • Unimarc: Varían por sucursal, pero varía entre 18:30 y 19:00 horas.
  • Tottus: Varían por sucursal, pero en general hasta las 18:30 horas.
  • Jumbo: Hasta las 18:30 horas. 
  • Santa Isabel: Hasta las 19:30 horas.

Centros comerciales

  • Mall Plaza: Varía por recinto (revisa el detalle acá).
  • Cenco Malls: Varía por recinto (revisa el detalle acá).
  • Mall Marina: Hasta las 18:30 horas.
  • Open Plaza: Hasta las 20:00 horas.
  • Parque Arauco: Hasta las 18:00 horas.

¿Qué locales pueden abrir el 25 de diciembre en Navidad?

El día juves 25 de diciembre los supermercados y centros comerciales estarán en su gran mayoría cerrados debido a que es un feriado irrenunciable.

Sin embargo, de acuerdo a la Dirección del Trabajo, hay algunos comercios que sí pueden abrir en Navidad:

  • Clubes.
  • Restaurantes.
  • Establecimientos de entretenimiento (cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets).
  • Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.
  • Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.
  • Establecimientos de venta de combustibles.
  • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turno.
  • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.
  • Supermercados y mall estarán cerrados.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Navidad 2025 en Chile: ¿A qué hora cierran los malls y supermercados el 24 de diciembre?

Lo último

Lo más visto

“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato

Un tío del adolescente fallecido contó cómo ocurrieron los hechos al interior de la feria navideña luego de lo que habría sido un intento de robo en contra del menor de edad. También se conoció que el mismo lunes se había matriculado en la universidad.

23/12/2025

Alerta en La Florida: Dos muertos y un herido en nueva balacera en feria navideña

Según información preliminar, tres feriantes fueron atacados por un sujeto a bordo de una motocicleta que propinó cerca de 10 disparos.

23/12/2025

“Atracción incontrolable”: Chino Ríos presume su nuevo romance con influencer con intenso post

"En dos días se perdieron todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable", escribió el extenista en Instagram, donde presentó a su enamorada con un apasionado escrito.

23/12/2025

“Luchó, gritó y pidió ayuda”: El crudo relato de la mamá de niña mordida 130 veces por dos perros

El grave incidente ocurrió cuando Antonella, de 10 años, estaba al cuidado de un familiar directo. Si bien él dijo que todo ocurrió en 3 minutos, la menor habría estado luchando por su vida cerca de 30 minutos sin recibir auxilio.

23/12/2025