VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar - Chilevisión

24/12/2025 18:20

VIDEO | Captan trágico accidente de joven TENS que murió en La Pintana: Conductor huyó del lugar

Una colisión entre una motocicleta y un automóvil ocurrida este miércoles terminó con la vida de una joven de 20 años, quien viajaba como copiloto. Mientras el conductor del otro vehículo escapó del lugar y el motociclista quedó detenido.

Una joven murió tras un accidente vehicular entre una motocicleta y un automóvil en la comuna de La Pintana, región Metropolitana. 

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, en la intersección de calles Lo Blanco con Gabriela.

La víctima fatal era una TENS de 20 años que iba como copiloto de la moto. Por razones que se investigan, el vehículo habría perdido el control, impactando a un auto. 

Producto de la gravedad de las lesiones la mujer falleció en el lugar y el el conductor del otro automóvil se dio a la fuga.

Conductor de la moto quedó detenido

El hombre que conducía la moto quedó con diversas lesiones y fue trasladado hasta la Posta 1. A su vez, fue detenido a la espera de las diligencias que realice la SIAT de Carabineros.

De manera preliminar, se presume que el motociclista pudo haber estado bajo la influencia de alguna sustancia ilícita, lo que se tendrá que constatar con los exámenes correspondientes. 

“El conductor se encuentra a la espera de instrucciones por parte de la Fiscalía respecto de su condición”, declaró el teniente Jorge Espinoza de la Subcomisaría El Castillo.

