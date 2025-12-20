Matan a tiros a un hombre en plena vía pública en La Pintana: Víctima no ha sido identificada - Chilevisión

La víctima, la cual aún no identificada, fue encontrada con múltiples impactos de bala, caso que es investigado por la Fiscalía ECOH.

Durante la tarde del viernes se registró un homicidio en la comuna de La Pintana, región Metropolitana, luego de que un hombre fuera baleado en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la calle Barros Arana, hasta donde concurrieron equipos especializados para realizar las primeras diligencias e investigar la dinámica del crimen.

Según consignó La Tercera, el fiscal ECOH, Rodrigo Mena, informó que la víctima presentaba múltiples impactos balísticos.

"En horas de la tarde se encontró el cuerpo de una persona, que no está identificada todavía, al parecer se trataría de una persona extranjera", aseguró el persecutor.

En esa línea, señaló que "esta persona fue encontrada en la vía pública con múltiples impactos de bala... Es una persona de mediana edad, aproximadamente entre 30 y 40 años".