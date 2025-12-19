Masivos cortes tienen sin agua a dos sectores de la RM: Revisa área y hora de reposición - Chilevisión

Según detalló Aguas Andinas, las interrupciones de emergencia se deben a una falla de matriz.
Aguas Andinas anunció que sectores de dos comunas de la región Metropolitana están sufriendo una prolongada interrupción de suministro.
Las comunas afectadas corresponden a Renca y Pedro Aguirre Cerda.
El primer corte, en Renca, comenzó a las 12:00 del mediodía y se espera que finalice a las 14:30.
El segundo, en Pedro Aguirre Cerda, inició alrededor de las 12:10 y se prolongará por más tiempo: hasta las 18:10, a causa de una falla de matriz.
A continuación, revisa las áreas afectadas y horarios estimados de reposición. El área roja corresponde al corte de agua.