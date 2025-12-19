 Masivos cortes tienen sin agua a dos sectores de la RM: Revisa área y hora de reposición - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo sacude al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro Corrupción en Gendarmería: Fiscalía solicita prisión preventiva para 62 imputados Emergencia en La Serena: Incendio en Parque Coll activa alerta roja y llaman a evacuar población colindante Así fue el emotivo funeral de Paul Cristoffer Valenzuela, bombero fallecido en incendio de Santiago Registro Civil descarta hackeo tras alerta por supuesta filtración de datos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/12/2025 13:24

Masivos cortes tienen sin agua a dos sectores de la RM: Revisa área y hora de reposición

Según detalló Aguas Andinas, las interrupciones de emergencia se deben a una falla de matriz.

Publicado por CHV Noticias

Aguas Andinas anunció que sectores de dos comunas de la región Metropolitana están sufriendo una prolongada interrupción de suministro.

Las comunas afectadas corresponden a Renca y Pedro Aguirre Cerda.

El primer corte, en Renca, comenzó a las 12:00 del mediodía y se espera que finalice a las 14:30.

El segundo, en Pedro Aguirre Cerda, inició alrededor de las 12:10 y se prolongará por más tiempo: hasta las 18:10, a causa de una falla de matriz.

Corte de agua en dos sectores de la RM: Mapa de las zonas afectadas y horarios

A continuación, revisa las áreas afectadas y horarios estimados de reposición. El área roja corresponde al corte de agua.

Renca

Pedro Aguirre Cerda

Publicidad

Destacamos

Noticias

Anótate en la lista: Comenzó el proceso de solicitud de vacantes en admisión escolar 2026

Lo último

Lo más visto

AHORA | Sismo sacude al norte del país: Revisa su magnitud y epicentro

De acuerdo al Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento se produjo a las 17:30 horas.

20/12/2025

VIDEO | “Un cobarde...”: Viralizan agresión contra diputado Meza tras dichos sobre 40 horas

El parlamentario del Partido Republicano fue abordado por un individuo en un centro comercial, hecho que quedó registrado en video y que ocurrió en medio de la polémica por sus dichos sobre la Ley de 40 Horas.

20/12/2025

Claudia Conserva anuncia nuevo proyecto tras cita con Pollo Valdivia: “Espero terminar pronto”

La animadora compartió una foto junto a Juan Carlos “Pollo” Valdivia y expresó su gratitud por la vida, la salud y el amor, además de adelantar un nuevo proyecto personal enfocado en entregar apoyo y esperanza a otras personas.

20/12/2025

De Bill Clinton a Michael Jackson: Las nuevas fotografías reveladas del caso de Jeffrey Epstein

Desde el Departamento de Justicia estadounidense adelantaron que se liberarán otros miles de archivos en las próximas semanas.

20/12/2025