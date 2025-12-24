Bono para mujeres trabajadoras: Cuándo es el pago de diciembre, requisitos y cómo recibirlo - Chilevisión

A continuación, revisa quiénes reciben el beneficio, cuándo es el pago de diciembre y cómo consultar con tu RUT si te corresponde.

Quedan pocos días para que inicie el pago del Bono al Trabajo de la Mujer a las beneficiarias que les corresponde recibirlo en diciembre de 2025.

Recordemos que este aporte, uno de los más importantes que todos los meses entrega el Estado de Chile, está destinado a mujeres trabajadoras que cumplan una serie de requisitos.

Pago de diciembre del Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer se puede revisar de dos formas: mediante un pago anual, entregado en agosto, o en varios pagos mensuales.

Si la beneficiaria escogió el pago mensual, recibirá el bono el último día hábil de cada mes.

De acuerdo al calendario de pagos del Sence, para diciembre de 2025 este corresponde al martes 30.

Requisitos para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer

El aporte económico lo reciben trabajadoras dependientes o independientes que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años (con 11 meses)

Pertenecer al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares.

Tener al día las cotizaciones previsionales y de salud.

No trabajar en una institución del Estado (municipios incluidos) ni en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

Si recibes el aporte de forma mensual, además, debes tener una renta bruta mensual inferior a $662.348 pesos.

¿Quieres saber si te corresponde? Revisa con tu RUT en la plataforma del Sence

Para saber si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer, debes ingresar a la plataforma del Sence y seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web oficial (o haciendo clic acá)

Haz clic en la pestaña " Bono al Trabajo de la Mujer"

Clicquear el botón que aparece debajo del apartado "Para postular"

O pinchando esta imagen: