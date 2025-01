Alessia Traverso impactó con radical cambio físico tras su paso por Gran Hermano Chile: “Soy más feliz así” - Chilevisión

La ex Gran Hermano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales.

Alessia Traverso sorprendió en redes sociales tras subir una foto de un notable cambio físico.

La ex participante de Gran Hermano compartió el registro a través de Instagram y lo acompañó con una reflexión sobre su proceso.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La de aquí no se creía capaz de lograr lo de abajo" señaló la influencer con una foto de "antes" de su cambio.

Posteriormente, un usuario de Instagram le consultó a la cantante por el tiempo que se había demorado en obtener los resultados deseados.

"5 meses exactos. Obvio que subí harto de peso, algo que antes me causaba muchísima ansiedad. Así que entrenar me ha servido mucho emocionalmente. Mis objetivos cambiaron y mi relación con la comida es mejor", aseguró.

VER MÁS DE ALESSIA TRAVERSO

"Sinceramente hay veces que entreno 4/5 días a la semana, pero hay otras semanas que entreno 2 días jajaja. Si no tengo tiempo o simplemente no quiero ir, no me obligo a hacerlo, pero siempre sigo", afirmó.

"Me propuse eso. Que nunca voy a dejar el gym por más de que haya una semana que no vaya. Quizás tendría mejores resultados si fuera súper constante, pero soy más feliz así", finalizó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mira los registros a continuación: