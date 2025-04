“Casi acaban de chocarme”: Naya Fácil vivió el primer incidente con su millonario nuevo automóvil - Chilevisión

No se ha cumplido una semana desde la adquisición de su Chevrolet Suburban y, según contó en redes sociales, la influencer pasó un gran susto al interior de un estacionamiento.

A menos de una semana de la millonaria adquisición, la influencer Naya Fácil relató en redes sociales que vivió el primer incidente con su nuevo vehículo en las inmediaciones de un centro comercial.

Según contó en sus historias de Instagram, todo comenzó cuando buscaba estacionamiento en el subterráno del mall Mercado Urbano Tobalaba, ubicado en la comuna de Las Condes.

El primer incidente de Naya con su vehículo

La creadora de contenidos se mostró tiritando y, desde el asiento de su Chevrolet Suburban, relató que pasó un gran susto cuando una mujer pasó a gran velocidad y casi le dio un "topón".

"Casi acaban de chocarme", comenzó diciendo. "Esa persona tiene perfectamente el pare. Venía una tipa y venía soplada. Los estacionamientos no son para andar a 80 (km/h), venía soplada", continuó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luego, señaló que bajó el vidrio y le dijo que tenía un signo pare, a lo que la conductora reaccionó haciendo un gesto burlesco con la mano, lo que desató la furia de Naya.

"Se fue soplada, ni siquiera alcancé a verle la patente. Menos mal que yo venía lento porque venía viendo estacionamientos, pero la mina loca. Lo que más me da rabia que me pica es que me haya hecho así (el gesto), siendo que ella tenía la culpa", expresó.

"Lo digo porque yo también he cometido una que otra infracción, me han tocado la bocina y saben qué, me quedo calleuque el loro porque sé que yo tuve la culpa y no tengo nada que alegar", reconoció también.

"Ella jamás va a saber que peleó conmigo"

Finalmente, tras el tenso momento, la influencer bajó de su auto para inspeccionar el lugar y verificar si la conductora fue quien realizó la mala maniobra que por poco provocó un accidente.

"Vine a ver si alguna de las dos tenía el pare y ninguna lo tenía", admitió. Sin embargo, complementó: "Esta es mi flecha, la tipa venía por esta flecha, me acabo de dar cuenta que la flecha de ella era acá y por eso ella casi me topó".

"Por eso alcancé a frenar y ella frenó. Lo peor de todo es que la chica jamás va a saber que peleó conmigo porque nunca nos vimos las caras", concluyó en el estacionamiento.