VIDEO | Automotora realizó inédita acción tras reclamo de Naya Fácil por auto comprado: “Primera vez” - Chilevisión

La influencer mostró este miércoles su nueva adquisición, un vehículo modelo Suburban de la marca Chevrolet. Antes, acusó que nunca le había recibido un auto 0 kilómetros con el estanque lleno.

Con bombos y platillos anunció Naya Fácil su millonaria nueva adquisición: un vehículo Chevrolet Suburban, definido en su ficha técnica como "una SUV espaciosa y lujosa con tecnología avanzada y rendimiento eficiente".

La reconocida creadora de contenidos reveló la notica este miércoles, mismo día en que entregó a su afortunada nueva dueña su ahora ex automóvil, un Jeep Wrangler modelo Rubicon que ofertó en una rifa, cuyo número alcanzó los $5.500.

El reclamo de Naya Fácil contra las automotoras

Horas antes de la entrega, la influencer acudió a su cuenta de Instagram para realizar un duro descargo en contra del gremio de las automotoras al reclamar que, de todos los autos que ha comprado, ninguno ha sido entregado con el estanque lleno.

"Te pasan una raya para llegar a la primera Copec. Estás pagando 70 palos por un auto... ¿se han dado cuenta de eso? Son cagados los de las automotoras", comenzó diciendo en una historia.

Aunque enfatizó que los trabajadores no son los culpables, aprovechó de dirigirse a los dueños de estas empresas: "No creo que me sigan, pero por si me siguen, como sugerencia... no sean cagados".

"¿Qué es eso de que alguien invierta millones en comprar un auto y ustedes le den una raya para que llegue a la primera Copec?", preguntó en la plataforma.

Luego, envió un nuevo recado: "Cambien un poquito el servicio y digan 'me compraste el auto, te damos tu primer estanque lleno'", solicitó, señalando que hay muchas personas que compran un vehículo por primera vez.

"Yo me he comprado cuatro autos y vamos a ver qué tal, pero den la cuestión llena, qué les cuesta. Son 100 lucas para alguien que te paga millones. Un cariñito para el comprador.

VER MÁS DE NAYA FÁCIL

Trabajadores oyeron reclamo y le hicieron una sorpresa

Lo que no imaginó Naya es que, al subir a su nuevo auto por primera vez, notaría que sus descargos hicieron eco y se encontraría con el estanque de su Suburban.

"Me llenaron el estanque, jajaja. Agradecida, primera vez que me hacen esto en una automotora", escribió en una historia, donde mostró una fotografía con la barrita que indicaba el nivel de gasolina.

Más tarde, según mostró en un video, el mismo equipo de la automotora decidió sorprenderla nuevamente con otros dos regalos: una caja con chocolates y un elegante ramo de flores, los que agradeció y mostró en la red social.