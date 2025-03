“Esto es una burla”: Naya Fácil compartió sus descargos tras su primer día de gimnasio - Chilevisión

"¡Es como la mitad de un yogurth!", expresó la influencer en su cuenta de Instagram, quien se sorprendió al notar la cantidad de calorías que se gastan durante un entrenamiento.

Naya Fácil terminó de acondicionar su nuevo gimnasio al interior de su casa y se indignó al saber cuántas fueron las calorías que quemó durante su entrenamiento.

La influencer ha estado trabajando para tener nuevo hábitos en su vida, por lo que también se dio el tiempo de reconocer el esfuerzo que puso en su primera rutina de ejercicios.

"¡Esto es una burla!"

A través de su cuenta de Instagram, Naya se grabó levantando peso y luego de todas sus series finalizó el entrenamiento con 10 minutos en la escaladora.

Sin embargo realizó un potente descargo: "Yo realmente no me explico cómo pude quedar así de mal, sopeada, sudada completa, apenas, terminando y hue... miren, esto es una burla", comentó.

Naya se discupó de ante mano con las personas que se dedican al mundo del fitness y agregó: "¡10 minutos de escaladora y 27 calorías! 500 pisos subió".

Finalmente, la influencer sentenció: "¿Ustedes saben cuántas son 27 calorías? Ya se los he dicho en otras historias ¡Es como la mitad de un yogurth! Hue... yo estoy mal, casi me desmayé, yo lo doy todo en la escaladora y no me avanza, les juro no me explico, yo creo que esta cuestión está mala".

