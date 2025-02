“No saben perder”: Naya Fácil lapidó a Faloon Larraguibel por inédito gesto con Reina de Viña 2025 - Chilevisión

La creadora de contenidos fue hasta sus historias de Instagram para mandar un directo recado a la chica reality, quien cuestionó el triunfo de Emilia Dides y decidió hacer su propio piscinazo.

La influencer Naya Fácil arremetió en duros términos contra Faloon Larraguibel, luego de su piscinazo al autodenominarse la "segunda reina" del Festival de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenidos lapidó a la chica reality al señalar que "algunas no saben perder", en alusión al triunfo de Emilia Dides en el reinado del certamen.

"Las vueltas de la vida y así me criticaba", escribió también Nayadeth en la red social, a casi un mes de un tenso intercambio entre ambas por la frustrada Gala del Pueblo.

El equipo de campaña de Larraguibel cuestionó el triunfo de Dides e incluso pidió un recuento de votos. Sin embargo, la organización oficializó la victoria de la Miss Universo Chile, por lo que la oriunda de Melipilla optó por hacer su propia ceremonia de coronación.

Naya Fácil v/s Faloon Larraguibel

Fue a comienzos de enero cuando Naya Fácil respondió a Faloon Larraguibel luego que esta última cuestionara su acusación de discriminación por parte de la organización del Festival de Viña 2025 al no ser invitada a la gala.

“Yo también he ido a la gala de Viña y no siempre me han invitado, y no por eso uno se debe enojar. Uno no se tiene que sentir ofendido. Si al final es una alfombra roja, y está bien, es importante, pero no necesariamente te invitan todos los años”, expuso Larraguibel.

VER MÁS DE VIÑA 2025

La influencer no dudo en contestar y escribió: “La gala de Viña del Mar no necesita casting, no es un reality. Si conté el por qué no me invitaron, es porque invitaron al rey y a mí no", señaló.

"Si ser la actual reina no dice nada, entonces ¿por qué se está postulando este año? Si para ella no es nada, te aclaro que no me siento ofendida, me siento discriminada”, finalizó.