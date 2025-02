Emilia Dides hizo sentido descargo tras llanto en su coronación: “Me cuesta mucho aceptarlo” - Chilevisión

A pesar del mal momento que vivió, la Miss Chile expresó su agradecimiento con quienes la apoyan y le entregaron la corona de la ciudad jardín en esta edición.

Una nueva polémica se sumó al Festival de Viña del Mar 2025, luego de que Emilia Dides, actual reina del certamen, reconociera que lloró durante su coronación.

La propia Miss Chile usó su cuenta de Instagram para hacer un descargo, en donde reconoció que no lo pasó del todo bien durante el tradicional piscinazo e incluso reveló que hasta lloró en medio de la premiación.

Cabe recordar que la cantante y modelo asumió como nueva soberana de Viña del Mar en medio de una polémica con Faloon Larraguibel, quien cuestionó la legitimidad del concurso y acusó irregularidades en el conteo de votos.

Por lo mismo, en medio del evento, Emilia Dides alzó la voz y decidió proponer compartir su reinado con la ex Yingo. “No sé si es algo legal, pero me parece lo correcto compartir este trono. Como dije, no es ella contra mí, ni yo contra ella”, lanzó.

El descargo de Emilia Dides en Viña 2025

A través de sus historias de Instagram, la modelo detalló lo mal que lo pasó durante el piscinazo, al punto de llegar hasta las lágrimas frente a los medios.

“Sí, lloré. Y me cuesta mucho aceptarlo. Es súper triste llegar a un lugar donde mi gente más linda quería verme y sentir que no pertenezco, para después llegar y ver la cantidad de cosas que se han dicho en mi contra y sobre todo viniendo de mujeres”, expresó.

En ese sentido, emplazó a quienes la criticaron y señaló que “no sé en qué minuto normalizamos esto. Degradar a una mujer y hacer sentir culpable por algo que no hizo”.

“Tengo mi corazón tranquilo con el anillo que me gané. Ese mismo que demuestra todo el amor que recibo de ustedes y el inmenso amor que siento por cada uno que está aquí. Gracias por sus mensajes. Y por supuesto, gracias por elegirme como su reina de Viña”, cerró en su mensaje.